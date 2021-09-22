Раскрыто способ обхода блокировки экрана iPhone





Хосе Родригес сказал, что опубликовал подробности о методе взлома после того, как Apple уменьшить значимость подобных проблем, о которых он сообщил ранее в этом году.





На прошлой неделе исследователь написал в Twitter, что обычно Apple оценивает сообщение о подобных проблемах в $ 25 000, но ему за сообщение о более серьезных недостатках компания выплатила только $ 5000. Родригес сказал, что подразумевает уязвимости CVE-2021-1835 и CVE-2021-30699, которые Apple исправила в апреле и мае соответственно. Эти проблемы позволяли злоумышленникам получить доступ к мессенджерам, таким как WhatsApp и Telegram, даже когда iPhone заблокирован.