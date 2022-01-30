Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук откровенно рассказала о взглядах на жизнь, деньги

46-летняя Татьяна Бакальчук несколько лет назад основала интернет-магазин Wildberries. В режиме онлайн производились продажи одежды, обуви, всевозможных товаров для дома и многое другое. С началом пандемии бизнес приобрел достаточное серьезное развитие, товары продавались достаточно успешно. Это дало возможность Татьяне Бакальчук стать одной из самых богатых женщин России по версии издания «Forbes», которое оценивает состояние бизнесвумен практически в 13 миллиардов долларов.

Одним из самых часто задаваемых вопросов для Татьяны стал: «Что будет делать женщина, если ее бизнес рухнет?»

«Если что-то пойдет не так и мне придётся переехать к родителям и сажать картошку на участке, я буду жалеть лишь об одном, что у меня теперь нет возможности что-то делать и менять мир к лучшему! О том, что не накупила машин, квартир и прочего – точно горевать не стану!», - заявила Татьяна Бакальчук.

Согласно утверждению Татьяны, деньги она тратит на бытовые потребности, путешествия и образование детей. К слову, детей у Татьяны семь. Единственное, о чем жалеет Татьяна, так это о том, что на данный момент времени работы стало так много, что порой не дает возможность проводить времени с семьей столько, сколько ей хотелось бы. Но, недавно она взяла себе за правило в определенный момент брать паузу, отключаться от всех гаджетов, не смотреть в электронную почту и проводить досуг с родными и детьми.

«Мне кажется, что хотеть яхты, машины и шубы уже совершенно не модно. По-моему, все уже поняли, что это не очевидные ценности. Если раньше считалось, что имущество – это вложение, своего рода актив, то сейчас все это только поглощает кучу денег», - призналась Бакальчук в недавнем интервью для издания «Marie Claire».

Большую часть заработанных средств Татьяна Бакальчук предпочитает вливать в бизнес. Когда приходят к ней представители различных банковских структур для предложения размещения денежных средств на выгодных условиях именно в их банке – это достаточно удивляет предпринимательницу.

«Я плохой для них клиент, у меня нет ничего, что я могла бы им делегировать. Когда объясняю про то, что мне не интересно вкладывать деньги под процент, меня начинают убеждать про систему подушку безопасности для своих детей», - удивляется Бакальчук.