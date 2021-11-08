Наводнения в Ченнаи: проливные дожди остановили индийский город
08.11.2021 09:13 / В мире / Прочли: 369 человек
Сильные ливни и грозы вызвали сильное наводнение в городе Ченнаи на юге Индии.
О смертельных случаях не сообщалось, но официальные лица штата Тамил Наду, столицей которого является Ченнаи, выпустили предупреждения об эвакуации людей из низинных районов.
Обратим внимание на вырванные с корнем деревья и машины, затопленные под водой, когда вода быстро поднялась и заблокировала дороги.
Это самый сильный дождь в городе с 2015 года.
Хотя в это время года в городе часто бывают проливные дожди, эксперты говорят, что неконтролируемая застройка и плохое городское планирование приводят к разрушениям и хаосу. Изменение климата, вызванное глобальным потеплением, также усугубило проблему, сделав сильные дожди более вероятными и более частыми.
В воскресенье в некоторых частях Ченнаи на несколько часов отключили электричество, так как энергетический отдел отключил подачу электроэнергии в качестве меры предосторожности, чтобы избежать инцидентов, связанных с поражением электрическим током.
Ллюдей спасают на резиновых лодках. Мутная коричневая вода хлынула в их дома. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и армия помогают в спасательных работах.
Большинство главных улиц затоплены с субботы, что привело к остановке города. Несколько человек в социальных сетях заявили, что ситуация была такой же мрачной, как наводнение 2015 года, когда в штате погибло более 200 человек.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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