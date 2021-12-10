В 2021 году Жена Григория Лепса разводится со звездой

Григорий и Анна разбивать семейные горшки на публике не планируют, тихо мирно разделят имущество и без выяснений отношений планируют встретиться в суде уже 20 декабря 2021 года. На этот день назначено судебное заседание, на котором судья вынесет окончательное решение.

Пара познакомилась в 2000 году и уже через пару лет узаконила свои отношения. Причину развода супруга Лепса не озвучивает, но совсем недавно певец очень нежно поздравил в социальной сети супругу и ничего, казалось, не предвещало беды.





«Оставайся всегда такой красивой, доброй и жизнерадостной! Пусто каждое твое стремление ознаменуется победой, а каждая мечта – обязательно исполнится! Спасибо за детей и заботу о нас!», - отправил Анне поздравления Григорий Лепс, в который раз признавшись ей в любви.

Уже через 10 дней состоится суд и Григорий с Анной станут свободными людьми.