В 2021 году Жена Григория Лепса разводится со звездой
10.12.2021 14:08 / Шоу-бизнес / Прочли: 256 человек
У певца, исполняющий хит «Самый лучший день» Григория Лепса наступил не самый радужный период в семейных отношениях. Его супруга, Анна Шаплыкова подала на развод со звездой, спустя 20 совместно прожитых лет. Брак Лепса дал трещину, но пара рассталась мирно, оставшись друзьями.
Григорий и Анна разбивать семейные горшки на публике не планируют, тихо мирно разделят имущество и без выяснений отношений планируют встретиться в суде уже 20 декабря 2021 года. На этот день назначено судебное заседание, на котором судья вынесет окончательное решение.
Пара познакомилась в 2000 году и уже через пару лет узаконила свои отношения. Причину развода супруга Лепса не озвучивает, но совсем недавно певец очень нежно поздравил в социальной сети супругу и ничего, казалось, не предвещало беды.
«Оставайся всегда такой красивой, доброй и жизнерадостной! Пусто каждое твое стремление ознаменуется победой, а каждая мечта – обязательно исполнится! Спасибо за детей и заботу о нас!», - отправил Анне поздравления Григорий Лепс, в который раз признавшись ей в любви.
Уже через 10 дней состоится суд и Григорий с Анной станут свободными людьми.
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