Певица МакSим оставила намек об изменениях в личной жизни
01.01.2022 21:31 / Интернет / Прочли: 487 человек
На своей странице в социальной сети Instagram певица МакSим опубликовала новый пост, в котором намекнула про изменения в личной жизни, но не в лучшую сторону. Подписчики тут же начали жалеть и отправлять слова поддержки любимой певице.
Пока Марина Максимова (настоящее имя артистки, выступающей под сценическим псевдонимом – МакSим) не хочет разъяснять, что же произошло на самом деле:
«И как всегда, под Новый год, красивое расставание! «Прощай, кошка! Прощай, прощай!», - отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять в ту же реку, но что-то уже голова закружилась», - так написала 38-летняя исполнительница хита «Знаешь ли ты».
Подписчики певицы пожелали счастья в личной жизни и отметили, что все что ни происходит – все к лучшему!
«Главное, чтобы ты была здорова и счастлива!», «Нам больше ничего не надо!», «Спасибо, что с нами и ты здорова!», - отправляли пользователи в Сети интернет.
Напомним, что в июле 2021 года певица МакSим была доставлена в больницу с коронавирусной инфекцией, легкие артистки были поражены на 50% и с каждым днем состояние здоровья только ухудшалось. Спустя несколько дней врачи были вынуждены поместить Марину в состояние медикаментозного сна и прогнозы на выживание никто не давал. К счастью, умелыми действиями врачей, а также молитвами фанатов удалось дождаться чуда и состояние здоровья стало понемногу улучшаться. Спустя несколько месяцев певицу выписали, но до сих пор требуется реабилитация и восстановление многих систем и органов.
«Когда я находилась в коме, я находилась будто в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальная. Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло», - призналась певица в интервью Ксении Собчак.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Саша Савельева упала со снегохода на зимнем курорте
05.01.2022 20:54 / ПроисшествияРоссийская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева сильно пострадала во время активного от...
4 января в Костроме жестоко убили 5-летнюю девочку
05.01.2022 20:40 / ПроисшествияВчера, 4 января 2022 года в Костроме произошла жуткая трагедия. Весь день город переживал за судьбу маленькой ...
Сегодня похоронили журналиста Егора Просвирнина
04.01.2022 21:58 / ПроисшествияСегодня, 4 января 2022 года в Москве прощаются с журналистом Егором Просвирнином. Он трагически погиб за неско...
Анастасия Волочкова улетела отдыхать с одним из участников шоу «Давай поженимся»
04.01.2022 21:43 / Шоу-бизнесБалерина Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Давай поженимся» в качестве приглашенного гостя. В этом вы...
Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой
04.01.2022 19:49 / Шоу-бизнесПевица Полина Гагарина отправилась отмечать новогодние и рождественские праздники в жаркие страны, как и больш...
В 2022 году Многие Звезды российского шоу-бизнеса уехали из заснеженной столицы отдыхать за границу
04.01.2022 10:53 / Шоу-бизнесМногие звезды российского шоу-бизнеса решили на новогодние праздники отправиться подальше от заснеженной столи...
Скончался Игорь Богданов, который пережил своего брата-близнеца всего на 6 дней
04.01.2022 10:30 / ПроисшествияШироко известный на Западе ведущий, а также звезда мемов в Сети интернет Игорь Богданов умер спустя несколько ...
Регина Колупаева из шоу «Пацанки» напала с ножом на свою мать
03.01.2022 20:21 / КриминалНовогодние праздники не для всех прошли с бенгальскими огнями и трепетными загадываниями желаний за дружным се...
В 2022 году Елена Блиновская дала интервью Ксении Собчак после обвинений в шарлатанстве ее курсов
03.01.2022 20:04 / ИнтернетПосле интервью известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак с известным коучем Еленой Блиновской, которое...
Анна Дзюба ушла из группы Artik и Asti и оставила себе свой псевдоним
03.01.2022 14:15 / МузыкаОдним из самых, пожалуй, главных разочарований уходящего 2021 года в музыкальной индустрии – является распад с...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар