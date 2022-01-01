Певица МакSим оставила намек об изменениях в личной жизни

Пока Марина Максимова (настоящее имя артистки, выступающей под сценическим псевдонимом – МакSим) не хочет разъяснять, что же произошло на самом деле:

«И как всегда, под Новый год, красивое расставание! «Прощай, кошка! Прощай, прощай!», - отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять в ту же реку, но что-то уже голова закружилась», - так написала 38-летняя исполнительница хита «Знаешь ли ты».

Подписчики певицы пожелали счастья в личной жизни и отметили, что все что ни происходит – все к лучшему!

«Главное, чтобы ты была здорова и счастлива!», «Нам больше ничего не надо!», «Спасибо, что с нами и ты здорова!», - отправляли пользователи в Сети интернет.

Напомним, что в июле 2021 года певица МакSим была доставлена в больницу с коронавирусной инфекцией, легкие артистки были поражены на 50% и с каждым днем состояние здоровья только ухудшалось. Спустя несколько дней врачи были вынуждены поместить Марину в состояние медикаментозного сна и прогнозы на выживание никто не давал. К счастью, умелыми действиями врачей, а также молитвами фанатов удалось дождаться чуда и состояние здоровья стало понемногу улучшаться. Спустя несколько месяцев певицу выписали, но до сих пор требуется реабилитация и восстановление многих систем и органов.

«Когда я находилась в коме, я находилась будто в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальная. Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло», - призналась певица в интервью Ксении Собчак.