В 2022 году Певица МакSим решила объясниться за свое новогоднее шокирующее признание

По Новый год певица в личном блоге написала:

«И, как всегда, под Новый год красивое расставание! «Прощай, кошка!», «Прощай, прощай!» - отвечала я, зная, что уже под конец января опять сдамся и снова «в ту же реку», но что-то уже голова закружилась. Схожу с этой карусели. Спасибо. Все было красиво», - об этом написала звезда в Instagram.

Многие поклонники пришли в недоумение, о чем это она? И кто этот избранник, с которым она рассталась? Певица решила снова выйти на связь с подписчиками и объясниться.





«Не ожидала такой шумихи вокруг моего первого в 2022 году поста в социальной сети. Спешу заверить, что к ранее озвученным именам в Интернете или прессе он не имеет никакого отношения. То, что происходит вокруг моей личной жизни, в особенности имена, никто знать не может!», - заявила Марина.

На этот раз подписчики не стали атаковывать расспросами, а просто пожелали самого лучшего, оставив под публикацией добрые слова и пожелания только самого позитивного исхода событий.

Многие написали, что самое главное, чтобы артистка была счастлива и здорова, а больше они знать и не желают:

«Дорогая наша, будь всегда счастливым человеком, а хейтеров в интернете шли куда подальше!»