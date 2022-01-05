В 2022 году Певица МакSим решила объясниться за свое новогоднее шокирующее признание
05.01.2022 21:59 / Шоу-бизнес / Прочли: 681 человек
По Новый год певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, призналась поклонникам в том, что она рассталась со своим избранником. Это настолько поразило и всколыхнуло фанатов, что артистка решила обратиться с уточнениями.
По Новый год певица в личном блоге написала:
«И, как всегда, под Новый год красивое расставание! «Прощай, кошка!», «Прощай, прощай!» - отвечала я, зная, что уже под конец января опять сдамся и снова «в ту же реку», но что-то уже голова закружилась. Схожу с этой карусели. Спасибо. Все было красиво», - об этом написала звезда в Instagram.
Многие поклонники пришли в недоумение, о чем это она? И кто этот избранник, с которым она рассталась? Певица решила снова выйти на связь с подписчиками и объясниться.
«Не ожидала такой шумихи вокруг моего первого в 2022 году поста в социальной сети. Спешу заверить, что к ранее озвученным именам в Интернете или прессе он не имеет никакого отношения. То, что происходит вокруг моей личной жизни, в особенности имена, никто знать не может!», - заявила Марина.
На этот раз подписчики не стали атаковывать расспросами, а просто пожелали самого лучшего, оставив под публикацией добрые слова и пожелания только самого позитивного исхода событий.
Многие написали, что самое главное, чтобы артистка была счастлива и здорова, а больше они знать и не желают:
«Дорогая наша, будь всегда счастливым человеком, а хейтеров в интернете шли куда подальше!»
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