Covid: Pfizer утверждает, что противовирусные таблетки на 89% эффективны в случаях высокого риска





Препарат - Паксловид - предназначен для применения вскоре после появления симптомов у людей с высоким риском тяжелого заболевания.





Это произошло на следующий день после того, как регулирующий орган Великобритании одобрил аналогичное лечение от Merck Sharp and Dohme (MSD).





Pfizer заявляет, что прекратила испытания раньше, так как первоначальные результаты были столь положительными.





Великобритания уже заказала 250 000 курсов нового препарата Pfizer, который еще не утвержден.





Секретарь здравоохранения и социального обеспечения Саджид Джавид назвал результаты «невероятными» и сказал, что регулирующий орган Великобритании в области лекарственных средств теперь оценит их безопасность и эффективность.



