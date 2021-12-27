Мама Юлии Началовой поделилась печальными новостями о потере двух близких людей
27.12.2021 22:51 / Происшествия / Прочли: 265 человек
Мама певицы Юлии Началовой сообщила о трагической новости в их семье. К тому же, в звездной семье произошла не одна трагедия.Таисия Николаевна опубликовала видео с выступления дочери Юлии Началовой, в подписи к которому сообщила о том, что этой осенью она потеряла сестру, а также умерла мама Евгения Алдонина.
«В 2012 году Юлия исполнила песню «Say Goodbye» («Сказать прощай»), посвятив композицию памяти бабушки, а также памяти любимых артистов. Как сложно, а вернее невозможно сказать прощай, когда уходят самые родные, а также любимые люди. В этом году беда постучалась в наши двери, к тому же дважды…2 сентября не стало не стало моей младшей сестры Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла Лена Алдонина – бабушка Верочки, наша подруга, родной для нас человек…Неожиданно и очень больно. Светлая память», - сообщила Таисия Началова.
В который раз Таисия Николаевна напомнила своим подписчикам о важности семьи для каждого человека, как важно ее нужно беречь:
«Уходит 2021 год, наступает 2022 год. В наступающем 2022-м году неустанно желаю лишь одного – здоровья! Берегите себя! Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом!», - добавила мама погибшей артистки Юлии Началовой.
Сам 41-летний футболист Евгений Алдонин никак не комментирует смерть мамы. Стоит отметить, что спортсмен крайне редко делится подробностями семейной жизни. В браке с певицей Юлией Началовой у Евгения Алдонина осталась дочь Вера, которая после смерти артистки осталась жить с отцом в новых отношениях с супругой Ольгой.
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