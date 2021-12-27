Мама Юлии Началовой поделилась печальными новостями о потере двух близких людей

«В 2012 году Юлия исполнила песню «Say Goodbye» («Сказать прощай»), посвятив композицию памяти бабушки, а также памяти любимых артистов. Как сложно, а вернее невозможно сказать прощай, когда уходят самые родные, а также любимые люди. В этом году беда постучалась в наши двери, к тому же дважды…2 сентября не стало не стало моей младшей сестры Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла Лена Алдонина – бабушка Верочки, наша подруга, родной для нас человек…Неожиданно и очень больно. Светлая память», - сообщила Таисия Началова.

В который раз Таисия Николаевна напомнила своим подписчикам о важности семьи для каждого человека, как важно ее нужно беречь:

«Уходит 2021 год, наступает 2022 год. В наступающем 2022-м году неустанно желаю лишь одного – здоровья! Берегите себя! Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом!», - добавила мама погибшей артистки Юлии Началовой.

Сам 41-летний футболист Евгений Алдонин никак не комментирует смерть мамы. Стоит отметить, что спортсмен крайне редко делится подробностями семейной жизни. В браке с певицей Юлией Началовой у Евгения Алдонина осталась дочь Вера, которая после смерти артистки осталась жить с отцом в новых отношениях с супругой Ольгой.