Анна Седокова на длительный срок сняла недвижимость в Майами

39-летняя Анна Седокова написала:

«Итак, мы переезжаем в новый дом, и мы безумно волнуемся, потому что даже его еще в глаза не видели. Но, по картинкам он очень красивый! Я уверенна, что он великолепный!», - рассказала звезда.

Вилла, в которой в ближайшее время будут жить Анна с семьей, находится недалеко от центра Майами. Коттедж одноэтажный, с мебелью, с большой террасой, а также бассейном стоит немало! За одну ночь арендаторам нужно заплатить немного больше 130 тысяч рублей.

Тем не менее, прейскурант не остановил Анну Седокову. Увидев фотографии виллы, девушка больше не смогла выбрать что-либо более бюджетное.

«Зайдя на сайт и увидев этот дом, мы просто замерли…Мы решили, что еще десять минут поищем и, если не найдем, то вернемся и оформим именно этот вариант! Через 9 минут мы с мужем оглянулись и поняли, что будем оформлять именно этот вариант! Мы оформили аренду, сумма была невозвратная и довольно приличная», - призналась своим подписчикам Анна Седокова.

Новые апартаменты рассчитаны на 12 гостей. Там есть шесть спален, каждая из которых имеет выход на внутренний дворик, а также 6 ванных комнат. Из главного люкса можно сразу переместиться к бассейну. Общая площадь виллы составляет свыше 2 тысяч квадратных метров.

«Это всегда была моя мечта и вот настало время ей осуществиться!», - заключила артистка.

Остается теперь лишь догадываться, за какой счет оплачена аренда такого шикарного особняка? Скорее всего, все расходы взяла на себя бывшая звезда группы «ВИА Гра», ведь баскетболист на данный момент остался без работы. У Тиммы был заключен контракт с баскетбольным клубом на месяц, который по истечению срока продлевать руководство не стало.

Анна Седокова,по-видимому, рассчитывает на гонорары со своей концертной деятельности, а также с собственных курсов, которые планирует продавать, находясь в любой точке мира.