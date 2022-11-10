Дубай перспективный мировой бизнес-центр

Сейчас для многих регистрация компании в Дубае больше не находится на грани фантастики, а давно превратилась в реальность. Если несколько десятков лет назад Дубай напоминал маленькую рыбацкую деревушку, то сейчас он превратился в шикарный бизнес-центр на Ближнем Востоке, в который стремятся люди со всего мира.

Второму по величине городу в ОАЭ, занимающему 5% страны или 4 тыс. кв. км, есть чем похвастаться. В Дубае, как нигде, развит нетворкинг или умение устанавливать полезные деловые связи. Здесь присутствуют: сильное бизнес-сообщество, клубы, площадки, отраслевые чаты в Телеграмме и сарафанное радио, поскольку в ОАЭ многое строится на рекомендациях.

В Дубае популярны различные виды деятельности: нефтяная добыча, производства, электронная коммерция, туристические и финансовые услуги. Кстати, в сфере ИТ наблюдается отставание от России на 5–15 лет. На рынке наблюдается нехватка digital-услуг, ,сервисов для бизнеса, часть компаний работают без CRM. Средний класс зарабатывает около 83 тысяч долларов ежегодно. Здесь много миллионеров и миллиардеров. Возможно организовывать бизнес в любой отрасли всего за несколько недель.

Несмотря на то, что Дубай, как и ОАЭ считают «нефтяным краем», экономика на 95 % состоит из других отраслей. Уровень НДС составляет всего 5%. Но бизнес жёстко контролируется государством. Необходимо оформлять лицензию, которая может стоить весьма недёшево. Несмотря на смешанные культуры многочисленных народов, здесь легко найти квалифицированных сотрудников с образованием, полученным в США и Европе. Конкурс на собеседование может достигать до 100 человек.

Именно в Дубае, несмотря на засилье информационных технологий во всём мире, ценят личное общение, деловые встречи, личный контакт, а не тендеры и КП. В итоге бизнесмен получает 30–40 b2b-клиентов посредством деловых связей и непосредственного общения.

Интересной идеей является возможность в районе Дубая под названием Palm Jumeirah. Пальма Джумейра — это искусственно созданный остров небывалой красоты в составе архипелага «Пальмовые острова». Для соединения предусмотрен мост на 300 м. Два других острова пока находятся в стадии разработки. По завершении строительства острова удлинят береговую линию на 520 км. В общем, район Palm Jumeirah перспективен не только для проживания, но и для открытия бизнеса. Подробнее об этом можно узнать на ru.mira-estate.com и получить информацию о рынке недвижимости в ОАЭ.