Выступление в Госдуме Анастасии Костенко высмеяли в передаче Норкина
22.10.2022 21:07 / Политика / Прочли: 3236 человек
В эфире передачи «Место встречи» на телеканале НТВ эксперты обсуждали первое заседание союза «Социальных блогеров». Обсуждающую публику передачи весьма удивил подбор инфлюенцеров, приглашенных на встречу в Государсвенную думу.
На прошлой неделе прошла встреча самых популярных блогеров с представителями комитета Государственной думы обсудить вопросы семьи, женщин и детей. Несмотря на достаточно скандальную историю развития отношений была приглашена Анастасия Костенко, у которой как всем известно начался роман сразу же после расставания Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой.
Этот факт не остановил популярную интернет-личность выступить с пламенной речью перед собравшимися и рассказать о своих взглядах на семейные ценности.
Подобный подход к выбору спикеров для подобного рода собрания весьма возмутил приглашенных в передаче. По их мнению, с политиками общаться на такие темы нужно было выбрать популярных среди широкой публики лидеров, более осведомленных в социальных проблемах общества.
«Позвали бы людей, которые занимаются действительно чем-то полезным, а приглашение таких личностей нивелирует вообще все!», - отреагировал телеведущий Андрей Норкин.
С Норкиным согласился также публицист Михаил Борисович Смолин, а также руководитель центра политических исследований стран северной и восточной Европы Александр Николаевич Сытин.
«На мой взгляд, нужно разговаривать с блогерами, которые занимают какую-то общественно-значимую позицию», — делится своим мнением Сытин в эфире НТВ.
Смолин считает, что для блогеров встреча с представителями Государственной Думы была лишь прекрасная возможность увеличить количество подписчиков своей страницы в социальной сети:
«Наговорить несколько глупых фраз и себя показать, еще один ролик выставить:
«Вы знаете, у меня не только про трусы, но меня еще депутаты слушают», — попытался угадать логику инфлюенсеров Михаил Борисович.
Зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Ющенко отметил положительную сторону произошедшей встречи: было принято решение создать кодекс этики блогеров.
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