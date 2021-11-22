Байден: Мы были неуклюжи из-за ссоры подводных лодок Франции





Это была первая встреча между двумя лидерами после заключения Аукусского пакта, который позволит Австралии строить атомные подводные лодки.

Аукус вызвал скандал с Францией, которая потеряла 37 миллиардов долларов по сделке с Австралией.

Макрон сказал, что важно «смотреть в будущее».





Встреча двух президентов состоялась в посольстве Франции Ватикана в Риме, на вилле Бонапарт.

Это было частью серии встреч между президентом США и мировыми лидерами в преддверии саммита G20 крупнейших экономик в эти выходные и саммита ООН по климату COP26 на следующей неделе в Шотландии.



