Модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона
30.11.2021 14:24 / Общество / Прочли: 134 человек
Несмотря на тяжелое состояние модельер Вячеслав Зайцев продолжает выходить в свет. Российский художник-модельер прикован к инвалидному креслу и страдает болезнью Паркинсона, но это не помешало ему стать участником светского мероприятия с показом мод в одном из столичных заведений.
В Сети интернет появился видео ролик с участием Вячеслава Зайцева. Его опубликовала дочь лучшей подруги 83-летнего кутюрье и подписала:
«Наш любимый Слава Зайцев!»
Правда, реакция на этот ролик в Сети была крайне негативной, многие посчитали, что модельер находится не в самом лучшем состоянии и ему нужен покой, более тихая и уютная обстановка, медицинский уход, а не вся эта светская мишура.
Многие писали: «Где его сын, внучка?», «Куда смотрят родственники? Что это за издевательства?», «Похоже, что он вообще не понимает, что происходит вокруг него», «Если нет возможности присмотреть, наймите сиделку!»
Галина Гарафутдинова уверяет общественность, что с Вячеславом Зайцевым все хорошо и он обеспечен необходимым уходом и медицинским обслуживанием. Женщина опровергает слухи о тяжелой болезни кутюрье и уверяет, что с ним занимается врач-реабилитолог, также с ним занимаются развитием речи.
«Госпитализации никакой нет. Он с 12 октября проходит курс реабилитации. Все эти слухи о госпитализации – происки тех, кто очень хочет похоронить Славу. Никто над ним не издевается, это все вранье», - делилась женщина еще в конце октября 2021 года.
Галина Гарафутдинова и Слава Зайцев дружат уже очень давно, еще с времен ее участия в шоу «Модный приговор» в 2008 году. Стоит отметить, что Галина активно вмешивает дизайнера в раскрутку своих проектов и карьеру своих детей. Так, она написала книгу о Вячеславе Зайцеве, ее сын Тимур написал гимн, посвященный модному дому Зайцева, дочь Галины работает моделью в доме Вячеслава Зайцева, кутюрье также принимал участие в клипах сына Тимура. И это только малая часть, о чем известно публике.
Гарафутдинова неоднократно просила Зайцева принять участие в ее благотворительных акциях, чтобы ускорить сбор средств на помощь детям либо продажи билетов. Однако детскому дому достались только кухонные наборы посуды, а собранные средства каким-то образом исчезли. Женщина не владеет фондом либо же благотворительной организацией, она лишь организовывает акции по сбору средств, что вызвало вопросы у Следственного комитета.
Отношения кутюрье с родным сыном складываются не просто, но конфликта нет. Сын управляет модным домом, который чуть не стал банкротом из-за простодушия Зайцева старшего. Знаменитого кутюрье обманным путем вогнали в долги на сумму в 100 миллионов рублей и теперь сын пытается разрулить ситуацию.
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