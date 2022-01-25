Новая версия сериала Не родись красивой стартует на телеканале Пятница

В конце 90-х годов колумбийское телевидение сняло сериал «Я – Бэтти, дурнушка». Сюжет заключался в том, что весьма некрасивая, но очень талантливая девушка по уши влюбляется в своего начальника. Этот проект тогда завоевал ошеломительную популярность, адаптацию данной идеи распространили тогда по всему миру. Россия тоже не осталась в стороне от незамысловатого сюжета.

Российская версия – сериал «Не родись красивой», роль Кати Пушкаревой сыграла актриса Нелли Уварова. Теперь в этом образе перед зрителями предстанет 24-летняя Ирина Поплавская в сериале «Моя любимая Страшко».

Скромная, из простой семьи девушка Настя мечтает покорить вершины в карьере. Ей посчастливилось устроиться в крупную косметическую компанию. Там ее ждут насмешки коллег, влюбленность в красавца-босса, внимание к своим странным и порой нелепым нарядам! Удастся ли ей добиться успеха?

Это первая роль для 24-летней актрисы. Анастасия призналась, что очень радовалась и одновременно испытывала жуткое волнение перед тем, что ей предстоит впереди и как все сложится!

Актриса Нелли Уварова после роли в сериале в один миг проснулась знаменитой. Хотя ошеломительная популярность не всегда приносила радость и удовольствие:

«Я вообще по жизни закрытый человек. Это была вынужденная мера, соприкасаться с таким количеством людей. До этого я была другой – я была для всех открыта, все были мне родными, все были близкими», - признавалась Нелли в интервью Екатерине Гордеевой.