Алина Кабаева появилась на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант»
18.12.2021 23:06 / Спорт / Прочли: 462 человек
Алина Кабаева вместе со звездными коллегами по спорту появилась на шоу «Вечерний Ургант». Конечно же, все внимание телезрителей было приковано именно к российской спортсменке и политическому деятелю.
14 декабря на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» собрались все самые яркие и талантливые звезды спорта. На съемки пришли Юлия Барсукова, Александра Тимошенко, Маргарита Мамун, Лори Фанг, Евгения Канаева, Екатерина Серебрянская и, конечно же – Алина Кабаева! Все спортсменки облачились в черные наряды: выбор пал либо на элегантный черный костюм, либо платье.
Особо тщательно разбирали образ для телеэфира именно Алины Кабаевой, которая одела черное платье-мидис тонкими лямками и вырезом в области декольте, которая была декорирована прозрачной сеткой для утонченности и придания сексуальности образу. Свой наряд она дополнила открытыми босоножками на высоком тонком каблуке.
В последний раз так бурно обсуждали образ олимпийской чемпионки, когда та приняла участие в шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». Тогда Алина Кабаева вызвала бурю обсуждений своим красным платьем стоимостью 250 тысяч рублей. Только ленивый не обсуждал вид и стоимость выбранного лука для очередного выхода в свет.
Гимнастка в последнее время все реже появляется на публике, поэтому каждый такой выход поддается жестким и бурным дискуссиям, а также критике. Куда ж без этого! Ранее образы Кабаевой отличались стильностью и элегантностью без применения ярких штрихов, откровенных декольте или кричащих мини. Алина Кабаева часто одевает одежду не только модных зарубежных дорогостоящих брендов, но и от отечественных модельеров с более демократическими ценниками на этикетке.
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