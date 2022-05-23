В 2022 года Боксер Наталья Рагозина откровенно рассказала о своей беременности
23.05.2022 17:13 / Спорт / Прочли: 1466 человек
В минувшую субботу боксер Наталья Рагозина опубликовала видео в социальной сети, чем нешуточно заинтриговала поклонников весьма округлившимся животиком. Все заподозрили, что спортсменка беременна, но блондинка не стала ничего комментировать по данному поводу.
Тем не менее, долгим молчание спортсменки Натальи Рагозиной не было! Сегодня она записала новое видео обращение, в котором был очевидным факт беременности блондинки. 46-летняя Рагозина в своем видео предстала в милом слитном купальнике голубого цвета, под которым прекрасно был виден округлившийся животик. В кадре девушка вся светилась от счастья и поблагодарила всех фанатов за теплые слова и поздравления.
«Мне так приятно! Я счастлива, что вот такие чудеса со мной произошли!», - призналась Наталья.
Улыбаясь, Наталья признала, что теперь ей можно разве что облегченные физические упражнения:
«Тренер мне сказал заниматься потихонечку, конечно, очень хочется боксировать! Хочется делать все, но нельзя! Всем хорошего дня!», - призналась чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе по версиям WIBF, IWBF, WIBA, WBA, WBC, WIBC и GBU.
Напомним, что будущий ребенок станет вторым для Натальи Рагозиной. Первый сын Иван от первого брака, ему уже 21 год и прошлой осенью отправился в армию.
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