В 2022 года Боксер Наталья Рагозина откровенно рассказала о своей беременности

Тем не менее, долгим молчание спортсменки Натальи Рагозиной не было! Сегодня она записала новое видео обращение, в котором был очевидным факт беременности блондинки. 46-летняя Рагозина в своем видео предстала в милом слитном купальнике голубого цвета, под которым прекрасно был виден округлившийся животик. В кадре девушка вся светилась от счастья и поблагодарила всех фанатов за теплые слова и поздравления.

«Мне так приятно! Я счастлива, что вот такие чудеса со мной произошли!», - призналась Наталья.

Улыбаясь, Наталья признала, что теперь ей можно разве что облегченные физические упражнения:





«Тренер мне сказал заниматься потихонечку, конечно, очень хочется боксировать! Хочется делать все, но нельзя! Всем хорошего дня!», - призналась чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе по версиям WIBF, IWBF, WIBA, WBA, WBC, WIBC и GBU.

Напомним, что будущий ребенок станет вторым для Натальи Рагозиной. Первый сын Иван от первого брака, ему уже 21 год и прошлой осенью отправился в армию.