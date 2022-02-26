Родные Лолиты Милявской пробыли в бомбоубежище Киева два дня

58-летняя Лолита Милявская волнуется за судьбу своих родных: матери, которая уже пережила микроинсульт и несовершеннолетней дочери. Они очень напуганы после проведенных двух ночей в бомбоубежища города. Певица умоляет всех уполномоченных должностных и причастных лиц организовать коридор для выезда мирных жителей из города в более безопасные населенные пункты.

Лолита Милявская на этот раз решила сразу уточнить, что не хочет оценивать политическую ситуацию и все детали, к чему привела данная трагедия, дабы избежать нахождения в ее лице врага страны, так как многие именно этим и занимаются. Артистка лишь слезно просит о гуманитарном коридоре для ее 79-летней мамы и дочери.





«Я вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка, периодически обнимаю вещи, которые я ей купила, чтобы при встрече порадовать. Они двое суток сидят в бомбоубежище, маме 79 лет, после микроинсульта, моя дочь плакала два дня и вчера сказала: «Мамочка, я не хочу умирать!». Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими и говорить ничего не имею права, потому что сейчас все активно занимаются поиском врагов, у меня есть единственная просьба, вернее крик — пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну. Пожалуйста, ведь есть же красный крест и куча других организаций… Прервитесь на какое-то время, но пусть выйдут старики, дети, женщины, все, кто не хочет участвовать в этом. Пожалуйста, сделайте что-нибудь», — эмоционально высказалась Лолита.





Под данной публикацией оставили множество своих слов поддержки многие звезды, коллеги из российского шоу-бизнеса, а также поклонники. Ранее Лолита Милявская умоляла лидеров двух стран сесть за стол переговоров, рассказав притчу царя Соломона. Тогда еще 58-летняя Лолита Марковна была в более воодушевленном состоянии без панических признаков.