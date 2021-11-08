Лидеры Мали ввели санкции из-за приостановки выборов





Санкции варьируются от запрета на поездки до замораживания их финансовых активов. Это следует из их несоблюдения графика возвращения страны к конституционному правлению к февралю следующего года.

Эковас сказал, что малийские власти сообщили им о своей неспособности уложиться в переходный срок проведения выборов.

Региональная группировка сняла экономические санкции, введенные в отношении страны после переворота в прошлом году после того, как военная хунта пообещала 18-месячный переходный процесс.

Ecowas рассмотрит вопрос о введении дополнительных санкций в следующем месяце, если все еще не будет прогресса в проведении выборов в Мали, говорится в сообщении.

С прошлого года Мали стала свидетелем двух переворотов и находится в тисках повстанцев-джихадистов.



