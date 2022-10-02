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Филипп Киркоров покаялся у надгробья Бориса Моисеева

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Филипп Киркоров покаялся у надгробья Бориса Моисеева

02.10.2022 20:08 / Происшествия / Прочли: 1941 человек

Сегодня, 2 октября прошла прощальная церемония с артистом Борисом Моисеевым. В этот день собралось множество поклонников, а также звезд шоу-бизнеса.

  Одним из первых попрощаться с исполнителем хита «Голубая луна» пришел Филипп Киркоров, который в беседе с журналистами отметил его неоценимый вклад в становление его как артиста:

   «Боря был причастен к моему профессиональному телевизионному дебюту. У меня было два крестных родителя на телевидении. Мать и отец: Алла в программе «Рождественские встречи» и Боря в «Утренней почте». Поэтому я его запомнил очень открытым, всегда приходящим на помощь», — говорил поп-король.

   Тепло отзывался Филипп Киркоров и возле гроба Бориса Моисеева. Как и большинство присутствующих на прощальной церемонии, артист не смог сдержать слез и печали.

   «Ты оставил невероятный след в нашей жизни... Я даже помню говорил: «Слушайте у Моисеева костюм круче мне надо хотя бы как у Моисеева». Ты был пример. Так как он одевался и как одевал своих девочек это можно было представить в Голливуде или на Бродвее. Было два таких человека в шоу бизнесе, это Валерий Леонтьев и Борис Моисеев, которые так продумывали свои образы. Учил нас молодых как надо относится к большой сцене. Прости за невнимание. Я не могу простить, что за годы твоей болезни я тебя ни разу не посетил», — признался Киркоров.

   Напомним, что Борис Моисеев перенес несколько инсультов. После первого инсульта оправиться ему помогала Алла Пугачева, он достаточно быстро шел на поправку и даже ненадолго вернулся на большую сцену и к музыкальной деятельности. После очередного приступа у артиста отняло руку и верхнюю губу, осложнения болезни заставили Бориса Михайловича заставили принять решение о завершении карьеры и всячески избегать публичных выходов. Практически все свое время артист проводил в своих московских апартаментах, ни с кем не общался. Единственным другом, помощником и соратником оказался Сергей Горох. Он был не только лучшим и единственным другом, но и арт-директором.

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