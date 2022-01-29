Прах умершего Арниса Лицитиса захоронят на родине популярного актера
29.01.2022 22:20 / Происшествия / Прочли: 268 человек
Неделю назад в СМИ появились печальные новости о том, что популярный советский и российский актер Арнис Лицитис умер. Артист, сыгравший в более, чем 120 кинолентах, умер из-за проблем с сердцем. Тело Арниса Альфредовича кремировали и проводили в последний путь в Риге.
В последний путь провести пришли многие поклонники и коллеги. Артист Мартиныш Вилсон признался, что Арнис Лицитис был одиноким:
«Да -он был одинок! Это проблема многих талантливых людей! Умер в одиночестве!», - признался Мартиныш Вилсон.
Планируется в ближайшие дни провести захоронение праха Арниса Лицитиса в Риге на Лесном кладбище.
Напомним, что 8 января 2022 года актеру Арнису Лицитису исполнилось 76 лет, долгие годы он страдал от алкогольной зависимости и даже стоял на учете у нарколога, чтобы избавиться от пагубного пристрастия. Сложилось так, что помощь медиков не оказывала должного эффекта. 21 января 2022 года Арнис Лицитис умер в результате проблем с сердцем.
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