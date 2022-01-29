Прах умершего Арниса Лицитиса захоронят на родине популярного актера

В последний путь провести пришли многие поклонники и коллеги. Артист Мартиныш Вилсон признался, что Арнис Лицитис был одиноким:

«Да -он был одинок! Это проблема многих талантливых людей! Умер в одиночестве!», - признался Мартиныш Вилсон.

Планируется в ближайшие дни провести захоронение праха Арниса Лицитиса в Риге на Лесном кладбище.

Напомним, что 8 января 2022 года актеру Арнису Лицитису исполнилось 76 лет, долгие годы он страдал от алкогольной зависимости и даже стоял на учете у нарколога, чтобы избавиться от пагубного пристрастия. Сложилось так, что помощь медиков не оказывала должного эффекта. 21 января 2022 года Арнис Лицитис умер в результате проблем с сердцем.