Влад Кадони прокомментировал смерть ясновидящей Елены Ясевич

Влад Кадони опубликовал в Instagram черно-белый снимок Елены Ясевич, а под снимком подписал:

«Елена Ясевич. Помним, любим, скорбим. Я запомню тебя такой навсегда — доброй, нежной и откровенной. Спасала других, себя не смогла. Мое обещание в силе!» — написал 35-летний ясновидящий, не уточнив, чем обязан умершей звезде.





Елена скончалась в больнице на 44-м году жизни 31 мая 2022 года.

Близкая подруга Елены Ясевич еще полгода назад била тревогу и просила ее лечь в больницу на обследование. Согласно предположению подруги, у Елены были симптомы, которые указывали на проблемы с печенью. Она постоянно откладывала визит к доктору, постоянно в первую очередь бежала помогать клиентам, которые после обращения за помощью для нее становились как родными! Елена Закамская также вспоминала, что она то всех спасала, то помогала, то какие-то личные вопросы всегда мешали ей заняться собой.





После смерти победительницы шоу «Битва экстрасенсов» осталась дочь Анастасия, которой 16 лет. Не исключено, что теперь она может попасть в детский дом. Отец ребенка умер, осталась бабушка в возрасте с рядом хронических заболеваний и доходом в маленькую пенсию. От матери осталась недвижимость, которую можно будет сдавать в аренду и иметь стабильный официальный доход, но это можно сделать лишь спустя 6 месяцев, когда можно будет вступить в права на наследование имуществом. Близкая подруга Ясевич, по образованию юрист, поэтому женщина ищет оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации. Ведь у девочки такой сложный возраст, осталась без матери, да еще и попасть сейчас в детский дом. Не исключен вариант оформления опекунства на подругу с договором без права управления ее недвижимостью.