Кто из участников «Битва экстрасенсов» прошел в финал: результаты.

Финальная битва перед важным голосованием была проведена на отрезке дороги, где постоянно гибнут люди. Эта местность находится на хуторе Дядин, Воронежской области. На отрезке длиной 1 километр часто погибают люди, беда постучалась практически в каждый дом близлежащего района. На этом злосчастном отрезке прямой дороги потеряли своих близких в 12 семьях.

Даже при возведении наземного перехода вместо обычного - не обошлось без трагедии. В районе места строительства пешеходного перехода был сбит насмерть один из рабочих, участвовавший в стройке, которая должна была положить конец трагическим событиям.





Благодаря экстрасенсам удалось узнать, что данную дорогу построили на месте кладбища. Причина всех трагических событий – дорога, построенная на костях.

Наблюдателям было сложно выбрать самых лучших, достойных звания бороться в финале за кубок победителя 22 сезона «Битва экстрасенсов» ведь это испытание прошли все очень достойно. Тем не менее, список лучших, которые прошли в финал:

• Ведьма Ольга Якубович;

• Чернокнижник Влад Череватый;

• Колдун Максим Левин.

Коллегия жюри, которая выбирала список финалистов состояла из 3 человек, которые весьма длительно и бурно решали, кто пройдет дальше. В обсуждениях к единому решению заседали актриса Вера Сотникова, актер Марат Башаров и скептик Илья Ларионов.

Теперь уже зрительское голосование будет определять, кто из тройки лидеров – станет сильнейшим экстрасенсом. Голосование будет длится неделю – до следующей субботы, финалистам останется пройти последние испытания в финальной битве 22 сезона шоу.