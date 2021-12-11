Кто из участников «Битва экстрасенсов» прошел в финал: результаты.
11.12.2021 22:02 / Кино / Прочли: 224 человек
На протяжении нескольких месяцев многие маги, колдуны и ведьмы справлялись с, казалось бы, самыми сложными и невероятно запутанными заданиями. Многие из участников показали свои сверхспособности и доказали, что они заслуживают почетного звания – быть в финале 22 сезона шоу «Битва экстрасенсов».
Финальная битва перед важным голосованием была проведена на отрезке дороги, где постоянно гибнут люди. Эта местность находится на хуторе Дядин, Воронежской области. На отрезке длиной 1 километр часто погибают люди, беда постучалась практически в каждый дом близлежащего района. На этом злосчастном отрезке прямой дороги потеряли своих близких в 12 семьях.
Даже при возведении наземного перехода вместо обычного - не обошлось без трагедии. В районе места строительства пешеходного перехода был сбит насмерть один из рабочих, участвовавший в стройке, которая должна была положить конец трагическим событиям.
Благодаря экстрасенсам удалось узнать, что данную дорогу построили на месте кладбища. Причина всех трагических событий – дорога, построенная на костях.
Наблюдателям было сложно выбрать самых лучших, достойных звания бороться в финале за кубок победителя 22 сезона «Битва экстрасенсов» ведь это испытание прошли все очень достойно. Тем не менее, список лучших, которые прошли в финал:
• Ведьма Ольга Якубович;
• Чернокнижник Влад Череватый;
• Колдун Максим Левин.
Коллегия жюри, которая выбирала список финалистов состояла из 3 человек, которые весьма длительно и бурно решали, кто пройдет дальше. В обсуждениях к единому решению заседали актриса Вера Сотникова, актер Марат Башаров и скептик Илья Ларионов.
Теперь уже зрительское голосование будет определять, кто из тройки лидеров – станет сильнейшим экстрасенсом. Голосование будет длится неделю – до следующей субботы, финалистам останется пройти последние испытания в финальной битве 22 сезона шоу.
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