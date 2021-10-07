Землетресение в Пакистане в провинции Белуджистан погибло 21 человек





Власти заявляют, что число погибших может увеличиться, и что многие люди погибли в результате обрушения строений.





Многие из погибших – женщины и дети.





Геологическая служба США сообщила, что это землетрясение силой 5,9 балла произошло на небольшой глубине 9 км. Мелкие землетрясения могут нанести больший ущерб.





Спасательные операции все еще продолжаются. Местные власти сообщили, что как минимум 150 человек ранены, причем некоторые из них доставлены в больницу в критическом состоянии.





Более 100 глиняных домов обрушились, большое количество зданий повреждено, в результате чего сотни людей остались без крова.



