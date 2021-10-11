Наводнение в Китае: около 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами в провинции Шаньси.
11.10.2021 09:07 / В мире / Прочли: 1245 человек
Более 1,76 миллиона человек пострадали от сильного наводнения в северной китайской провинции Шаньси.
Проливной дождь на прошлой неделе привел к обрушению домов и спровоцировал оползни в более чем 70 районах и городах провинции.
Сильные дожди мешают спасательным работам.
Наводнение произошло менее чем через три месяца после того, как сильные дожди в провинции Хэнань унесли жизни более 300 человек.
Представители метеорологического управления Китая также сообщили, что сильные и продолжительные дожди и штормы мешают спасательным работам.
Власти сообщили, что более 120 000 человек срочно переселили. В провинции Шаньси обрушились 17 000 домов.
Четыре полицейских погибли в результате оползня, хотя информация о других пострадавших не разглашается.
Наводнение в Шаньси могло быть хуже, чем наводнение в провинции Хэнань в начале этого года.
В столице провинции Шаньси Тайюань на прошлой неделе выпало в среднем 185,6 мм осадков по сравнению с 25 мм в октябре в период с 1981 по 2010 год.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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