Наводнение в Китае: около 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами в провинции Шаньси.





Проливной дождь на прошлой неделе привел к обрушению домов и спровоцировал оползни в более чем 70 районах и городах провинции.

Сильные дожди мешают спасательным работам.

Наводнение произошло менее чем через три месяца после того, как сильные дожди в провинции Хэнань унесли жизни более 300 человек.

Представители метеорологического управления Китая также сообщили, что сильные и продолжительные дожди и штормы мешают спасательным работам.

Власти сообщили, что более 120 000 человек срочно переселили. В провинции Шаньси обрушились 17 000 домов.

Четыре полицейских погибли в результате оползня, хотя информация о других пострадавших не разглашается.

Наводнение в Шаньси могло быть хуже, чем наводнение в провинции Хэнань в начале этого года.

В столице провинции Шаньси Тайюань на прошлой неделе выпало в среднем 185,6 мм осадков по сравнению с 25 мм в октябре в период с 1981 по 2010 год.



