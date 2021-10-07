В США построят целый город с нуля
07.10.2021 14:43 / В мире / Прочли: 1422 человек
Американский предприниматель Марк Лор собирается возвести новый город в Соединенных Штатах.
Проект под названием Telosa уже разработан датским архитектурным бюро BIG. Если его утвердят, то уже в 2030 году в нем появятся первые жители!
Только представьте, какого это жить в городе, где все абсолютно новое.
Как утверждает Лор, Telosa - это его ответ капитализма. Бизнесмен хочет приобрести огромный участок земли площадью примерно 60 700 га, которая будет передана в дар сообществу.
В настоящее время очень мало известно о будущем Telosa. Однако компания BIG уже разработала рендеры проекту, на которых видно, что в городе будут фермы, «зеленые» здания, которые могут похвастаться энергоэффективными конструкциями, такими как солнечные батареи и сбор дождевой воды. В центре города планируется строительство башни, которая будет возвышаться над центральным парком. В Telosa пешеходы будут в приоритете, поэтому дорожные системы более приспособлены для велосипедов и общественных средств передвижения.
Лор отмечает, что город будет сводиться постепенно. Первый этап обойдется более чем в 25 миллиардов долларов. Эта сумма покроет разработку участка в 607 гектаров, на котором будут проживать около 50 000 жителей. По замыслу, в городе будут проживать более 5000000 человек, а на строительство потратят 400 000 000 000 долларов в течение следующих десятилетий!
Скорее всего что финансирование будет поступать из различных источников, включая частных инвесторов, благотворителей, федеральные и государственные гранты и субсидии.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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