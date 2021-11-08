2021 США откроют границы для вакцинированных путешественников через 20 месяцев
08.11.2021 10:16 / В мире / Прочли: 792 человек
США вновь открывают свои границы в понедельник, чтобы обмануть иностранных гостей, сняв 20-месячный запрет на въезд.
Запрет наложил бывший президент Дональд Трамп из-за Covid-19.
Он затронул неамериканских граждан из более чем 30 стран, включая Великобританию и государства ЕС, разлучив семьи и остановив туризм.
Авиакомпании ожидают наплыва посетителей, так как ограничения будут сняты для тех, кто полностью вакцинирован и проходит тестирование и отслеживание контактов.
Чтобы остановить распространение коронавируса, границы США первоначально закрыли для путешественников из Китая в начале 2020 года. Затем ограничения были распространены на другие страны.
Правила запрещали въезд большинству неамериканских граждан, которые были в Великобритании и ряде других европейских стран, а также в Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.
Согласно новым правилам, иностранные путешественники должны будут предъявить доказательство вакцинации перед полетом, получить отрицательный результат теста на Covid-19 в течение трех дней после поездки и передать свою контактную информацию. Им не придется находится на карантине.
Сухопутные границы США с соседями Канадой и Мексикой также будут открыты для полностью вакцинированных.
Тысячи мигрантов прибыли в районы вдоль границы Мексики с США, надеясь воспользоваться недавно смягченными правилами.
На юге Мексики новый караван, состоящий из тысяч мигрантов в основном из Центральной Америки, многие из которых являются детьми, пересек из Чьяпаса в штат Оахака с конечной целью добраться до границы и быть принятым в США.
Группа защиты мигрантов, базирующаяся в Мексике, предупредила, что в некоторых сообществах распространяется ложная информация о новых правилах, и многие соискатели убежища полагают, что теперь к ним будут относиться более благосклонно со стороны пограничников.
Предприятия в городах на границе с Мексикой надеются на рост после того, как столкнулись с ограничениями, вызванными коронавирусом Америки.
United Airlines заявляет, что ожидает увеличения количества прибывающих пассажиров на 50%, в то время как исполнительный директор Delta Эд Бастиан предупредил путешественников, чтобы они ожидали очередей.
ЕС рекомендовал разрешить американским путешественникам въехать в блок в июне, в то время как посетители из США могут поехать в Великобританию с 28 июля.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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