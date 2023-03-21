Белла Хадид отпраздновала «5 месяцев без алкоголя»

Белла Хадид была трезвой во время недавней поездки в Лас-Вегас и доказала, что ей не нужен алкоголь, чтобы хорошо провести время в новом видео TikTok с отдыха! Модель опубликовала видео, на котором танцует в казино с подругой. На ее лице была широкая улыбка, когда она демонстрировала свой сексуальный наряд, из которого рассмотреть удалось лишь черную майку с глубоким вырезом.





«Пять месяцев без алкоголя», — подписала видео Белла, давая понять фанатам, что ее веселые времена наступили без выпивки заранее.





В интервью в январе 2022 года Белла рассказала о своем решении сократить употребление алкоголя. Тем не менее, это первый раз, когда она официально заявила, что не употребляет спиртные напитки в течение определенного периода времени. Ранее она рассказала InStyle , что начала отказываться от алкоголя в середине 2021 года. Затем она участвовала в Dry January в 2022 году в рамках своего партнерства с Kin Euphorics, альтернативой безалкогольным напиткам.





«Я не чувствую потребности пить, потому что знаю, как это повлияет на меня в 3 часа ночи, когда я проснусь с ужасной тревогой, думая об одной вещи, которую я сказала пять лет назад, когда заканчивала среднюю школу», —объяснила Белла.





«Есть просто бесконечный эффект, по сути, боль и стресс из-за тех нескольких напитков, которые на самом деле мало что сделали, понимаете?»





Перед тем, как отказаться от алкоголя, Белла призналась, что выпила «изрядную долю алкоголя». Она добавила: «Я любила алкоголь, и дошло до того, что даже я начала отменять вечеринки, когда мне казалось, что я не смогу себя контролировать». Она сказала, что как только она увидела сканирование, показывающее влияние алкоголя на мозг, она смогла начать пить меньше. Белле было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде после ареста в 2014 году. Ее приговором было приостановление действия водительских прав на год, а также шесть месяцев испытательного срока, 25 часов общественных работ и 20 часов собраний анонимных алкоголиков.





Помимо борьбы с тревогой, вызванной употреблением алкоголя, Белла открыто рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем в прошлом. «Я страдала от крайней депрессии и беспокойства на протяжении большей части своей подростковой и взрослой жизни», — написала она в своем посте в социальных сетях в сентябре 2021 года.





«Моя социальная тревога медленно подкрадывалась ко мне, когда мне было за двадцать. Мне становилось все труднее выходить на улицу, не выпив ни одной рюмки, чтобы успокоить нервы, из-за чего мне совсем не хотелось выходить на улицу, поэтому я просто впадала в спячку между работами. Что это за жизнь, постоянно продвигающая социальный режим, наряду с работой по 13 часов в день каждый божий день. Я знала, что это не будет устойчивой жизнью для меня».