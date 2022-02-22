Вера Алентова собрала всю семью и друзей на свой юбилей
22.02.2022 16:31 / Шоу-бизнес / Прочли: 1207 человек
В театре имени Пушкина актриса Вера Алентова в честь своего 80-летия собрала самых родных, близких, друзей и коллег, а также поклонников. В честь знаменательного события Вера Валентиновна блистала на сцене в роли непревзойденной мадам Рубинштейн.
Сквозь всю биографию Веры Алентовой пронизаны постоянство и любовь, преданность к одному единственному творчеству, а также человеку, второй половине, духовному наставнику – Владимиру Меньшову. Так, народная артистка прослужила в родном Театре имени Пушкина 57 лет, а с мужем прожила всю жизнь до самой смерти Владимира Валентиновича, начиная с 1962 года. Дебют на сцене артистки состоялся в качестве выхода в спектакле «Шоколадный солдатик», это произошло в 1965 году.
Специально, к 80-летию артистки режиссер театра имени Пушкина Евгений Писарев поставил спектакль «Мадам Рубинштейн». На этот раз актриса снова, как и обычно, сыграла свою роль женщины, которая всего добилась сама.
В зале присутствовали самые близкие для Веры Алентовой люди: дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым, внуки – Таисия и Андрей. Это довольно редко встретишь, чтобы вся семья была в сборе. В антракте Юлия Меньшова лаконично прокомментировала бенефис мамы:
«Классический бенефис, который выстроен весь на актрису, мне кажется это очень правильный материал для мамы».
Поздравить Веру Алентову с юбилеем приехали также Елена Малышева, Екатерина Стриженова, Анна Пескова, Ирина Безрукова, Кристина Орбакайте, Дарья Повереннова и многие другие звезды.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Олег Газманов раскрыл причины своего ухода со сцены
27.02.2022 19:41 / Шоу-бизнесОлег Газманов уже многие годы выступает на сцене и радует своих поклонников новыми песнями и концертами. Тольк...
Анастасия Волочкова пожаловалась на нападки экс-возлюбленной своего нового ухажера
27.02.2022 19:11 / ИнтернетБалерина Анастасия Волочкова совсем недавно представила подписчикам своего нового возлюбленного. Как только об...
Беременная Женя Малахова жалуется на жестокий хейт в свой адрес
27.02.2022 17:24 / ИнтернетПевица, бывшая участница группы «Reflex» Женя Малахова пожаловалась своим подписчикам на то, что уже который г...
Родные Лолиты Милявской пробыли в бомбоубежище Киева два дня
26.02.2022 22:23 / ПроисшествияПосле недавних событий, когда по многим городам Украины, а также в городе Киев обстреливают и ведутся бои в жи...
Владимир Жириновский в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус
26.02.2022 21:34 / ПолитикаОколо месяца состояние здоровья политика Владимира Жириновского оставляет желать лучшего. На данный момент он ...
Даня Милохин назвал самое необычное место, где у него произошло интимное сближение
25.02.2022 19:15 / Интернет20-летний блогер Даня Милохин завоевал огромную популярность среди пользователей в сети интернет благодаря пуб...
Ида Галич после развода уже не одинока: кто же ее новый избранник?
25.02.2022 18:44 / ИнтернетБлогер Ида Галич еще в прошлом году объявила о своем расставании с мужем Аланом Басиевым. Девушка рассталась и...
Елена Блиновская оскорбила всех тех, кто не в состоянии купить ее курсы
25.02.2022 17:50 / ИнтернетБлогер Елена Блиновская продолжает активно раскручивать линейку своих продуктов, продавая их посредством интер...
Анна Седокова откровенно рассказала о тяжелом течении последних родов
25.02.2022 17:21 / Шоу-бизнесПосле рождения сына Гектора в 2017 году певица Анна Седокова только сейчас смогла спокойно рассказать обществе...
Бывшая жена Александра Серова рассказала о конфликте с артистом
24.02.2022 18:27 / ОбществоСовсем недавно дочь Александра Серова стала вновь мамой. Это прекрасное событие омрачает лишь одно – недоразум...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар