Вера Алентова собрала всю семью и друзей на свой юбилей

Сквозь всю биографию Веры Алентовой пронизаны постоянство и любовь, преданность к одному единственному творчеству, а также человеку, второй половине, духовному наставнику – Владимиру Меньшову. Так, народная артистка прослужила в родном Театре имени Пушкина 57 лет, а с мужем прожила всю жизнь до самой смерти Владимира Валентиновича, начиная с 1962 года. Дебют на сцене артистки состоялся в качестве выхода в спектакле «Шоколадный солдатик», это произошло в 1965 году.

Специально, к 80-летию артистки режиссер театра имени Пушкина Евгений Писарев поставил спектакль «Мадам Рубинштейн». На этот раз актриса снова, как и обычно, сыграла свою роль женщины, которая всего добилась сама.

В зале присутствовали самые близкие для Веры Алентовой люди: дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым, внуки – Таисия и Андрей. Это довольно редко встретишь, чтобы вся семья была в сборе. В антракте Юлия Меньшова лаконично прокомментировала бенефис мамы:

«Классический бенефис, который выстроен весь на актрису, мне кажется это очень правильный материал для мамы».

Поздравить Веру Алентову с юбилеем приехали также Елена Малышева, Екатерина Стриженова, Анна Пескова, Ирина Безрукова, Кристина Орбакайте, Дарья Повереннова и многие другие звезды.