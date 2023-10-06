Мария Кожевникова поделилась первым фото с 4-м ребенком
06.10.2023 19:37 / Интернет / Прочли: 1259 человек
25 сентября звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. На этот раз снова родился сын, однако сама она долго держала интригу перед поклонниками, пока не призналась в этом. Сегодня впервые Мария опубликовала фото с новорожденным сыном.
На фотографии Мария Кожевникова нежно обнимает сына, закрыв от огромного счастья глаза. Стоит отметить, что имя ребенка до сих пор держится в секрете.
«Это был самый лучший сентябрь в моей жизни! Природа, сделала все, чтобы мой сыночек насладился солнцем и набрался сил перед зимовкой», — отметила 38-летняя Мария.
Напомним, что Мария Кожевникова счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Кроме новорожденного сына, имя которого пока держится в тайне, у пары подрастают трое старших сыновей: Иван, Максим и Василий.
Уже через несколько дней после родов Кожевникова появилась на публике, выглядя невероятно подтянуто. Всю беременность Мария придерживалась особой диеты, исключив из рациона молочные продукты, мясо и некоторые виды овощей.
Фото публикации: соц. сети.
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