Мария Кожевникова поделилась первым фото с 4-м ребенком

На фотографии Мария Кожевникова нежно обнимает сына, закрыв от огромного счастья глаза. Стоит отметить, что имя ребенка до сих пор держится в секрете.





«Это был самый лучший сентябрь в моей жизни! Природа, сделала все, чтобы мой сыночек насладился солнцем и набрался сил перед зимовкой», — отметила 38-летняя Мария.





Напомним, что Мария Кожевникова счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Кроме новорожденного сына, имя которого пока держится в тайне, у пары подрастают трое старших сыновей: Иван, Максим и Василий.





Уже через несколько дней после родов Кожевникова появилась на публике, выглядя невероятно подтянуто. Всю беременность Мария придерживалась особой диеты, исключив из рациона молочные продукты, мясо и некоторые виды овощей.