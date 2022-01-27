Хлои Кардашьян отреагировала на похождения в клубе Тристана Томпсона
27.01.2022 21:12 / В мире / Прочли: 244 человек
Хлоя Кардашьян соблазнительно позировала в своей машине на новых фотографиях и упомянула «предательство», которое, вероятно, было выстрелом от ее бывшего партнера Тристана Томпсона.
37-летняя Хлои Кардашьян, по-видимому, упомянула о своем бывшем 30-летнем Тристане Томпсоне в новом посте в социальной сети о «предательстве». В четверг, 27 января, звезда «Семейства Кардашьян» опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых она великолепно выглядит, позируя за рулем в своей машине. Хлоя подписала снимки: «Предательство редко исходит от ваших врагов». Сомнительный пост появился всего через несколько дней после того, как Тристан провел время с загадочной женщиной в клубе в Милуоки.
Хлоя была идеальна на своих новых фотографиях. На ней был стильный наряд из линии SKIMS ее сестры Ким Кардашьян. Она отметила визажиста Эша К. Холма и парикмахера Эндрю Фитцсаймонса, чтобы отметить их красоту. Ее подруга Трейси Ромулус, похоже, согласилась с ее сомнительной подписью, прокомментировав «Факты». Мама Хлои, Крис Дженнер, прокомментировала серию черно-белых смайликов в виде сердца.
Как сообщалось ранее, Тристан был замечен в клубе в Милуоки с неизвестной женщиной на коленях. Кадры со звездой НБА были опубликованы в TikTok фанаткой по имени Триша Каракоза, которая утверждала, что Тристан пытался помешать ей снимать его. Она сказала, что кадры якобы были сняты в субботу (22 января) в клубе после того, как команда Тристана, «Сакраменто Кингз», играла против «Милуоки Бакс».
Тристан и Хлоя расстались весной 2021 года после того, как Тристан занялся сексом с техасским тренером Марали Николс во время празднования своего 30-летия. Марали родила мальчика 2 декабря, и последующий тест на отцовство показал, что ребенок действительно от Тристана. Профессиональный спортсмен публично подтвердил результаты отцовства в Instagram и принес извинения непосредственно Хлои. «Ты не заслуживаешь душевной боли и унижений, которые я тебе причинил. Ты не заслуживаешь того, как я относился к тебе все эти годы», — написал он.
После извинений Тристана источник сообщал в американские СМИ, что Хлоя «никогда больше не сможет ему доверять». Инсайдер продолжил: «Боль Хлои, причиненная Тристаном, прошла, и она больше не проливает по нему слез. Двигаясь вперед она сконцентрировалась над тем, чтобы Тристан был хорошим отцом для их совместной дочери Тру и был рядом с ней».
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