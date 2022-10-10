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Срочно, сегодня 11 октября Ким Кардашьян освистали на игре по футболу

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Срочно, сегодня 11 октября Ким Кардашьян освистали на игре по футболу

10.10.2022 19:58 / В мире / Прочли: 1664 человек

Ким Кардашьян получила крайне негативную реакцию фанатов на игре LA Rams vs. Dallas Cowboys с ее сыном Сент-Уэстом.

  41-летняя Ким Кардашьян проигнорировала выходки своего бывшего мужа, Канье Уэста в социальных сетях и наслаждалась воскресным футболом со своим 6-летним сыном Сейнтом Уэстом 9 октября. Дуэт матери и сына посетил домашнюю игру «Лос-Анджелес Рэмс» против «Даллас Ковбойз» в SoFi. Стадион, где публика громко освистала Ким, когда она появилась на Джамботроне. Звезда реалити-шоу «Кардашьян» послала воздушный поцелуй и помахала рукой на фоне негативной реакции публики на ее появление на игре.

   Ким была одета на игру в черном комбинезоне Balenciaga, а Сэйнт поддержал команду хозяев, надев майку защитника «Рэмс» Джалена Рэмси. Стильный образ Ким включал спортивный бюстгальтер поверх рубашки с длинными рукавами и легинсы с серой полосой с логотипом роскошного бренда на талии. Она также носила черную обувь на каблуках и фирменные большие солнцезащитные очки. Светловолосая красавица носила синюю сумочку Balenciaga, чтобы показать поддержку Rams.

   Ким поделилась некоторыми кадрами из игры в социальных сетях, в том числе видео, на котором Сэйнт поддерживает «Рэмс», согласно надписе на спине. Ким и Сэйнт пошли на игру с одним из ее друзей и ее сыном. Они не принесли удачи Рэмс, которые проиграли Ковбоям 22-10.

   Ким сосредоточена на своих четырех детях, в том числе 9-летней Норт, 4-летней Чикаго и 3-летним Псалмом, на фоне тирад Канье в Instagram. Она посетила футбольный матч Сэйнта 5 октября и была одета в повседневный наряд, который по иронии судьбы включал в себя пару уютных шлепанцев Yeezy, созданных ее бывшим. В тот же день 38-летняя сестра Ким, Хлои Кардашьян ответила 45-летнему Йе в социальных сетях после того, как рэпер обвинил Кардашьян в том, что они якобы не позволяют ему увидеться с дочерью на ее дне рождении.

   После ответа Хлои Канье источник сообщает о том, что Ким «испытала такое облегчение», что ее сестра выступила против Йе и защитила их семью. 
«Сестры Ким всегда поддерживали ее за закрытыми дверями, и Ким всегда выражала желание, чтобы они не вмешивались и ничего не говорили. Но после этой последней онлайн-атаки Ким сыта по горло», — сказал источник. 

   Они добавили: «Это больше, чем может вынести любой человек, и они видели агонию, через которую она прошла, имея дело с его постоянными нападениями, и они устали от этого. Ким так благодарна Хлои за ее спину и надеется, что Канье покончит с этим раз и навсегда».

    Последняя тирада Канье в социальных сетях произошла после того, как он надел рубашку с надписью: «White Lives Matter» с консервативным комментатором Кэндис Оуэнс. Он напал на редактора Vogue Габриэллу-Карефу Джонсон за критику футболок, раскритиковал Джиджи Хадид и Хейли Бибер за защиту Габриэллы и втянул в эту бессмысленную триаду еще нескольких своих друзей. Канье также публиковал антисемитские высказывания, из-за которых его заблокировали в Twitter и запретили пользование аккаунта в Instagram.
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