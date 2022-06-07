Певец Олег Абрамов попал в ДТП со смертельными последствиями

Автомобильная катастрофа с участием музыкального исполнителя, более известного под псевдонимом Radio Tapok произошла в Солнечногорске, на Пятницком шоссе.





Оказывается, в автомобиле вместе с Олегом были еще двое человек. Иномарка съехала в кювет и загорелась, Radio Tapok вместе с другим пассажиром успели выскочить из машины. Другу артиста, сидевшему за рулем, выжить не удалось. Певца вместе с другим пассажиром экстренно доставили в ближайшую больницу.





Стоит отметить, что Абрамов находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате аварии он получил только легкие ушибы и ссадины.

На данный момент ведется следствие, детали происшедшего выясняются.

Напомним, что Олег Абрамов (выступающий под псевдонимом, как Radio Tapok) является музыкантом, мультиинструменталистом. Он создает эквиритмичные кавер-версии на различные известные композиции в стиле рок.