Певец Олег Абрамов попал в ДТП со смертельными последствиями
07.06.2022 14:45 / Происшествия / Прочли: 729 человек
Сегодня утром появилась информация о том, что певец Олег Абрамов попал в страшную аварию в Московской области. В результате данного происшествия погиб его друг, 35-летний Дени Петров.
Автомобильная катастрофа с участием музыкального исполнителя, более известного под псевдонимом Radio Tapok произошла в Солнечногорске, на Пятницком шоссе.
Оказывается, в автомобиле вместе с Олегом были еще двое человек. Иномарка съехала в кювет и загорелась, Radio Tapok вместе с другим пассажиром успели выскочить из машины. Другу артиста, сидевшему за рулем, выжить не удалось. Певца вместе с другим пассажиром экстренно доставили в ближайшую больницу.
Стоит отметить, что Абрамов находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате аварии он получил только легкие ушибы и ссадины.
На данный момент ведется следствие, детали происшедшего выясняются.
Напомним, что Олег Абрамов (выступающий под псевдонимом, как Radio Tapok) является музыкантом, мультиинструменталистом. Он создает эквиритмичные кавер-версии на различные известные композиции в стиле рок.
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