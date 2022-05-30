Любовь Успенская поскандалила с соседями из-за собаки
30.05.2022 16:54 / Происшествия / Прочли: 1057 человек
Певица Любовь Успенская устроила разбирательства со своими соседями по загородному дому. Артистка и ранее славилась своим несдержанным характером и шокирующими выходками, но на этот раз все зашло слишком далеко – на нее готовится иск в суд!
68-летняя Любовь Успенская вышла на прогулку вместе со своей дочерью и любимым питомцем, йоркширским терьером. В этот момент к ним выскочил поиграться французский бульдог.
Артистка посчитала, что 3-хмесячный щенок представляет угрозу для них и начала его отгонять и бежать за ним ко двору, где находился еще один песик, но уже совсем старенький. Звезда стала вымещать злость именно на второй собаке, ударив несколько раз поводком, пока всю эту страшную картину не увидели хозяева этих питомцев. Момент избиения не удалось зафиксировать, так как все внимание было сфокусировано на спасении бедных животных от агрессивной женщины. После этого Любовь Залмановна начала сыпать угрозами и проклятиями уже в адрес хозяев, а также их гостей с малолетними детьми.
Любовь Успенская угрожала, что уничтожит соседку. Также было высказано обвинение, что соседская собака укусила йоркширского терьера артистки, а также схватила ее за ногу. Правда, на просьбу хозяйки собаки, на которую поступила такая жалоба, показать место укуса – она этого так и не сделала!
Второй пес, старый французский бульдог - очень сильно пострадал на самом деле, ему понадобилась помощь ветеринара. Хозяйка уже обратилась по данному инциденту за помощью к известному адвокату Александру Добровинскому.
Стоит отметить, известный адвокат, увидев видео, которое даже запечатлело не все вопиющие моменты, весьма удивился, на сколько некоторые звезды шоу-бизнеса до сих пор живут в иллюзии, что им все позволено в этой жизни только из-за того, что они популярны и обеспечены.
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