Создана голограмма, в которой можно прикоснуться





Голограмма использует струи воздуха, чтобы воссоздать ощущение от прикосновения. Эта методика называется «аерогаптикой». Ученые утверждают, что воздушные потоки позволяют чувствовать "пальцы, руки и запястья людей». То есть можно увидеть виртуального аватара коллеги на другом конце света и по-настоящему почувствовать рукопожатие.

При этом аерогаптична система не требует никакого контроллера или разумных перчаток. Вместо этого воздух выдувается из специального сопла, когда датчик реагирует на движения руки.

Ученые уже проверили систему и создали интерактивную проекцию баскетбольного мяча. Они утверждают, что ее можно трогать и «катать». Исследователи надеются, что технологию можно будет использовать в играх.



