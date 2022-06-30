Сергей Трофимов признался в появившихся психологических проблемах дочери после участия в шоу

Сергей Трофимов признался, что изначально был против участия дочери Лизы в музыкальном шоу, но не стал отговаривать наследницу. Наоборот, все время был рядом и всячески поддерживал, находясь в зрительном зале шоу «Голос». Только немного позже дочь, и сама дошла до вывода о том, что поторопилась со своим решением.





«Для меня самого было удивлением то, что я пошел на «Голос. Дети». Еще раз не сделал бы это по одной причине: дело в том, что зазывали на шесть программ, а вышло 13. Дочь получила психологические расстройства, до сих пор работаем. Она так, бедолага, надорвалась. Ладно я, вольный художник, а ей-то с утра в школу, вы не представляете, что с ней было. Она теперь вообще не хочет быть артисткой, даже петь перестала», — рассказал 55-летний артист в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».





Лизе понадобилось два месяца, чтобы возродился вообще интерес к музыке. До этого в доме стояла тишина, лишь спустя время девочка начала напевать какую-то мелодию.

У Трофима двое детей и оба они талантливы – 18-летний сын Иван также играет на музыкальных инструментах и по мнению отца у него прекрасное и перспективное будущее.