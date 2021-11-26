Максим Галкин рассказал курьёзную историю, которая произошла с Николаем Басковым

Сегодня, 26 ноября на видеосервисе Premier опубликовали новый выпуск шоу «Блеф», на котором гости рассказывают забавные истории из своей жизни. После рассказа, каждый из приглашённых должен решить – правда это или выдумка!

Создатель блога «Стас просто класс» рассказал историю о том, что он спонтанно вылетел из Санкт-Петербурга в Воронеж, будучи в нетрезвом состоянии. Азамат Мусагалиев засомневался в столь экстремальном поступке, будучи в невменяемом состоянии, а вот Максим Галкин вполне допустил такую ситуацию и даже рассказал одну такую, в качестве примера.

Такая история была с Николаем Басковым.

«Это произошло 10 лет назад. Сейчас он вообще не пьет, а раньше пил по несколько дней подряд. Мы были на Сардинии, и он проспал свой самолет. Я остался, а ему нужно было срочно лететь в Америку для продвижения своего альбома. Он так много выпил, что приехал в аэропорт, но опоздал на свой рейс. Тогда пришлось взять другой билет, рейс на Москву, который он благополучно тоже проспал. Телефон сел, зарядки не было, и он попросил сотрудников авиакомпании доставить его в Москву любым путем. Так, Басков получил билет с таким маршрутом: Ольбия – Милан, Милан -Будапешт, Будапешт – Одесса, Одесса – Москва».

Очнулся Басков около часу ночи в Одессе, тогда-то он понял, что все равно никуда не успевает. Поэтому было принято решение заселиться в гостинице и отоспаться. А утром отправился на фестиваль. Ну, бывает и такое!», - поведал историю Максим Галкин.