Российские власти не видят проблем в падении рубля

По

его

словам

особых

проблем

в

такой

динамике

нет

так

как

курс

российской

валюты

не

выходит

за

пределы

допустимого

диапазона





Министерство экономического развития считает , что в начале будущего года курс рубля вернется к обоснованным значениям , а среднегодовой курс доллара составит 71 рубль . Все это напрямую связано с геополитической и экономической ситуацией , сложившейся за последнее время .





Ранее президент России посоветовал гражданам не обращать особого внимания на динамику курса рубля , так как основным фактором отечественной валюты является долгосрочная стабильность .



Отчасти с ним согласны и некоторые западные фонды . Европейские эксперты считают , что резкое падение рубля в начале осени сделало его слишком дешевым . В свою очередь , при таком развитии ситуации рубль может оказаться хорошим защитным активом .



