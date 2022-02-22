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Российские власти не видят проблем в падении рубля

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Российские власти не видят проблем в падении рубля

22.02.2022 23:13 / Экономика / Прочли: 1174 человек

Значительное ослабление курса рубля, зарегистрированное за последнее время, не вызывает беспокойства в правительстве России. Об этом журналистам рассказал первый первый вице-премьер.

 По его словам, особых проблем в такой динамике нет, так как курс российской валюты не выходит за пределы допустимого диапазона.

Министерство экономического развития считает, что в начале будущего года курс рубля вернется к обоснованным значениям, а среднегодовой курс доллара составит 71 рубль. Все это напрямую связано с геополитической и экономической ситуацией, сложившейся за последнее время.

Ранее президент России посоветовал гражданам не обращать особого внимания на динамику курса рубля, так как основным фактором отечественной валюты является долгосрочная стабильность.
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Отчасти с ним согласны и некоторые западные фонды. Европейские эксперты считают, что резкое падение рубля в начале осени сделало его слишком дешевым. В свою очередь, при таком развитии ситуации рубль может оказаться хорошим защитным активом.

Между тем, российские представители финансового сектора не разделяют такого оптимизма. По их прогнозам, уже в будущем году курс американской валюты может вырасти до отметки в 150 рублей.

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