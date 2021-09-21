Twitter начал обозначать аккаунты ботов





Чтобы уберечь своих пользователей от воздействия ботов, Twitter решил обозначать бот-аккаунты специальной плашкой.





Примерами автоматизированных аккаунтов, которых можно увидеть в Twitter, есть боты. Они помогают найти запись на вакцинацию и системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Когда эти аккаунты сообщают вам о том, что они автоматизированы, человек лучше понимает их суть при взаимодействии с ними.





Стоит отметить, что на сегодняшний день новая функция находится в тестовом режиме. Это означает, что только небольшое количество ботов сказываться специальным значком.





Уже сейчас представители соцсети заявляют, что создатели автоматизированных аккаунтов смогут воспользоваться нововведением до конца 2021 года.



