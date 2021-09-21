Twitter начал обозначать аккаунты ботов
21.09.2021 21:31 / В мире / Прочли: 580 человек
Мы с вами являемся свидетелями расцвета нейросетей и спам-ботов на их основе. Неудивительно, что многие стали пользоваться подобными технологиями для ввода обычных людей в заблуждение.
Чтобы уберечь своих пользователей от воздействия ботов, Twitter решил обозначать бот-аккаунты специальной плашкой.
Примерами автоматизированных аккаунтов, которых можно увидеть в Twitter, есть боты. Они помогают найти запись на вакцинацию и системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Когда эти аккаунты сообщают вам о том, что они автоматизированы, человек лучше понимает их суть при взаимодействии с ними.
Стоит отметить, что на сегодняшний день новая функция находится в тестовом режиме. Это означает, что только небольшое количество ботов сказываться специальным значком.
Уже сейчас представители соцсети заявляют, что создатели автоматизированных аккаунтов смогут воспользоваться нововведением до конца 2021 года.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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