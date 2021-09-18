Рыболовный ряд в Джерси: протест французов из-за доступа к пляжу с кабелем питания





В субботу более 100 рыбаков собрались на пляже Арманвиль в Нормандии, где проходит силовой кабель, питающий Нормандский остров.

Протест стал последним в споре о доступе французских рыбацких лодок в воды Джерси.

Люди собрались, чтобы выразить разочарование планами ограничить доступ к количеству судов с 1 октября. Они сказали, что ничего не было сделано, и опасались, что потеряют средства к существованию, если правительство Джерси запретит, сколько дней они могут ловить рыбу и какое оборудование они могут использовать, будут введены в соответствии с планом.

В мае десятки лодок блокировали гавань Сент-Хелиер в знак протеста, в результате чего корабли Королевского флота были развернуты для наблюдения за ситуацией.

Этот шаг последовал за вмешательством французского морского министра Анник Жирарден, которая пригрозила отключить электричество на Джерси из-за ограничений, первоначально введенных в мае.



