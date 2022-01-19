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Стратегии ставок на теннис

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Стратегии ставок на теннис

19.01.2022 14:38 / Общество / Прочли: 474 человек

Теннис считается динамичной и очень интересной игрой. Неудивительно, что этот вид спорта привлекает внимание многих бетторов.

 У теннисных матчей есть некоторое преимущество по сравнению с футбольными. Они проводятся регулярно в течение года. Что касается ставок на теннис, то здесь можно заключать пари на исход матча, тотал геймов, счет и многие другие показатели. Рассмотрим основные стратегии.

Ставки на геймы

Такой тип стратегии достаточно сложный и неопытным бетторам не рекомендуется часто его использовать. Ставка делается на победу подающего игрока в каждом гейме. Сложность ставки на геймы обусловлена частым использованием в ней догонов – удвоения ставки в дальнейшем ходе матча в случае ее проигрыша. Некоторые азартные игроки не могут вовремя остановиться и теряют весь банк.

Ставки на сеты

Прогноз на победу одного из игроков в сетах обычно делается в лайве и требует соблюдений таких условий – уровень профессионализма обоих игроков должен быть одинаков, а предварительные коэффициенты на победу каждого должны отличаться не менее, чем на 0,5 и не более, чем на 0.7. Пари на сеты требуют тщательного наблюдения за ходом матча, изучения технических возможностей игроков, а также развития интуитивных способностей.

Ставки на фаворита

Сущность такой стратегии состоит в прогнозировании победителя матча, причем такие ставки можно делать как перед началом матча, так и в лайве. Букмекерские конторы обычно правильно и обоснованно составляют прогнозы на победу каждого из игроков, поэтому бетторам стоит обращать внимание на предварительные коэффициенты теннисистов. Если значение показателя колеблется в пределах 1,45-1,65, такого игрока можно считать сильными соперником. Заключив пари на фаворита, игрок получит выигрыш в случае победы теннисиста, на которого сделана ставка.

Счет 40:40

Главная мысль стратегии – заключение пари на то, в одном из геймов будет счет 40:40. Причем не имеет значения, кто из игроков победит. Такие ставки часто используются совместно со стратегией догона. Если в одном гейме пари не выиграло, то ставка удваивается и в случае фиксации счета 40:40 в следующем гейме, беттор получит двойной выигрыш, которым сможет перекрыть предыдущую неудачу.

Игроки, которые только начинают делать первые ставки, не всегда могут самостоятельно ориентироваться в различных спортивных ситуациях. Поэтому новичкам следует пробовать свои силы сначала в доматчевых ставках, поскольку лайв очень динамичен и требует некоторого навыка. Основная задача беттора – постоянный анализ игр, изучение статистики, а также тщательный контроль банка.

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