Специалисты: загрязнение океанов пластиком ведет к заболеванию кораллов





В период с 2011 по 2014 год исследователи рассмотрели более 124 000 кораллов в 159 рифах Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором находится более 55% всех мировых рифов. По их оценкам, на коралловых рифах в этом районе выявлено более 11000000000 пластиковых предметов. Согласно исследованию пластик провоцирует вспышки болезней кораллов.





Существуют различные причины, по которым пластик может приводить к заболеваниям кораллов, проинформировал общественность соавтор исследования Джолеа Лэмб, морской биолог Корнельского университета. Пластик может закрыть кораллы от света и лишить кислорода, надломить часть кораллов или вызвать болезнь с помощью бактерий. Предыдущие исследования показали, что в пластиковом мусоре преобладает бактериальный род Vibrio.





Суть в том, что эта проблема решается: лучшее управление отходами в таких странах, как Индонезия, может предотвратить попадание большей части пластмассового мусора в океан.





Хорошим вкладом также станет сокращение использования одноразовых стаканов, тарелок и бутылок с водой. Коралловые рифы уже страдают из-за глобального потепления. Учитывая растущие темпы обесцвечивание, просто необходимо ограждать рифы от мусора, ведь это может стоить кораллам жизни.



