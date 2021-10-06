Специалисты: загрязнение океанов пластиком ведет к заболеванию кораллов
06.10.2021 20:12 / В мире / Прочли: 1417 человек
Ученые выяснили, что пластиковый мусор в океанах пагубно влияет не только на птиц, черепах и китов, но и на кораллы. Согласно исследованиям, кораллы рифов Азии и Австралии, запутанные в пластике, на 90% чаще страдают от болезни, которая приводит к гибели.
В период с 2011 по 2014 год исследователи рассмотрели более 124 000 кораллов в 159 рифах Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором находится более 55% всех мировых рифов. По их оценкам, на коралловых рифах в этом районе выявлено более 11000000000 пластиковых предметов. Согласно исследованию пластик провоцирует вспышки болезней кораллов.
Существуют различные причины, по которым пластик может приводить к заболеваниям кораллов, проинформировал общественность соавтор исследования Джолеа Лэмб, морской биолог Корнельского университета. Пластик может закрыть кораллы от света и лишить кислорода, надломить часть кораллов или вызвать болезнь с помощью бактерий. Предыдущие исследования показали, что в пластиковом мусоре преобладает бактериальный род Vibrio.
Суть в том, что эта проблема решается: лучшее управление отходами в таких странах, как Индонезия, может предотвратить попадание большей части пластмассового мусора в океан.
Хорошим вкладом также станет сокращение использования одноразовых стаканов, тарелок и бутылок с водой. Коралловые рифы уже страдают из-за глобального потепления. Учитывая растущие темпы обесцвечивание, просто необходимо ограждать рифы от мусора, ведь это может стоить кораллам жизни.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Нигерия предупреждает о мошенничестве с цифровой валютой
28.10.2021 21:52 / ЭкономикаЦентральный банк Нигерии (CBN) предупредил о попытках мошенничества, связанных с поддельным распространением н...
Астрономы обнаружили очень молодую планету
28.10.2021 21:46 / НаукаМеждународная группа ученых под руководством преподавателей, студентов и выпускников Гавайского университета в...
Убивший динозавров астероид оставил за собой химический след в Мировом океане
28.10.2021 21:24 / НаукаАстероиды, падая на Землю, оставляют за собой химический след в почвах. К такому выводу пришли ученые из Униве...
Байден объявляет о пересмотре плана социальных расходов на 1,75 триллиона долларов
28.10.2021 21:15 / ЭкономикаПрезидент США Джо Байден обнародовал обновленный план расходов в размере 1,75 трлн долларов (1,27 трлн фунтов ...
Сотни морских черепах выплывают мертвыми в Мексике
28.10.2021 20:40 / В миреПо меньшей мере 300 морских черепах выброшены мертвыми на тихоокеанское побережье Мексики....
Китайскую компанию по производству платежных терминалов обыскало ФБР
28.10.2021 20:34 / КриминалФБР и другие агентства США обыскали помещения во Флориде, используемые китайским поставщиком платежных термина...
Изменение климата: в Конгрессе опрошены крупнейшие нефтяные компании США
28.10.2021 20:27 / В миреВысшее руководство крупных западных нефтяных компаний должно дать показания перед Конгрессом США в связи с обв...
Пропуск Covid останется, Европа готовится к зиме
28.10.2021 12:52 / ОбществоГолландское приложение Coronacheck проверяется не везде, как выяснила Анна Холлиган....
Китай поставляет дизельное топливо на фоне нехватки топлива
28.10.2021 12:43 / В миреЗаправочные станции во многих частях Китая начали нормировать дизельное топливо на фоне роста цен и сокращения...
Лодка Великобритании задержана Францией во время скандала за права рыбной ловли
28.10.2021 12:14 / В миреБританский траулер арестован Францией, а другой оштрафован на фоне растущего скандала по поводу прав на рыбную...
Источник: https://www.starslife.ru/
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар