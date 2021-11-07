Вулканическая активность увеличивает количество респираторных заболеваний на четверть





После обширного извержения случаи респираторных заболеваний в Исландии выросли почти на 1/4, а частота выдачи лекарства против астмы — на 1/5. Доктор Евгения Ильинская из школы земли и окружающей среды Лидского университета сказала: "вулканы являются значительным источником загрязнения воздуха, но, конечно, его нельзя контролировать".

Извержение Холухрауна было одним из самых больших в своем роде за последние 200 лет, во время этого события в воздух было выпущено 11 миллионов тонн диоксида серы, распространившихся по Исландии и Атлантическому океану в направлении Европы.

Главная проблема заключается в том, что попадающие в воздух вредные частицы настолько малы, что могут проникать глубоко в легкие, потенциально вызывая серьезные проблемы со здоровьем, такие как обострение приступов астмы. Ранее уже было подсчитано, что краткосрочное и долгосрочное влияние такого рода частиц, как из антропогенных, так и из природных источников, вызывает более трех миллионов преждевременных смертей во всем мире в год.

Главная проблема заключается в том, что попадающие в воздух вредные частицы настолько малы, что могут проникать глубоко в легкие, потенциально вызывая серьезные проблемы со здоровьем, такие как обострение приступов астмы. Ранее уже было подсчитано, что краткосрочное и долгосрочное влияние такого рода частиц, как из антропогенных, так и из природных источников, вызывает более трех миллионов преждевременных смертей во всем мире в год.



