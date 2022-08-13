Как получить неиммиграционную визу инвестора в США
13.08.2022 22:09 / В мире / Прочли: 2892 человек
Как получить визу Е2. Инвестиции в американские компании. Консультация адвоката
Бизнес в Соединённых Штатах - хорошая возможность получать доход в надёжной валюте и выйти на один из крупнейших мировых рынков. Для этого, конечно, придётся оформить ряд специализированных документов, таких, как особая виза. Она должна предусматривать возможность инвестировать в экономику страны, заниматься предпринимательской деятельностью - но не предусматривать иммиграции.
Таким критериям отвечает неиммиграционная виза E2 для Россиян - для того, чтобы её получить, потребуются услуги профильного специалиста. Кто может предоставить эту услугу и как проходит процесс получения визы?
Иммиграционный адвокат по вопросам США предоставит визу Е2
Компания AmLaw Group занимается оформлением различных виз при условии, что они рассчитаны на работу или проживание на территории США. Эта компания предоставляет и необходимые условия для оформления визы Е2 для инвестирования и бизнеса.
Адвокат обязательно проконсультирует вас перед выдачей необходимых документов. Для вашего случая (желательно описать его как можно детальнее) подберут наиболее подходящее решение и постараются оформить визу в наиболее сжатые сроки.
Для этого нужно быть инвестором одной из американских компаний - как уже существующих, так и новых. Другими словами, вы можете основать её сами и предоставлять товары или услуги американским жителям. Учтите, что вы должны быть как минимум совладельцем этой компании и держать 50% и более акций.
Кому выдаётся виза
На сайте компании перечислены критерии выдачи этого документа:
- свободные средства от 100 тысяч долларов;
- постоянный большой доход;
- скорее всего - владение малым бизнесом;
- отсутствие стремление к ПМЖ в США, при желании иметь там предприятие.
Такая программа подходит для тех, кто не исключает рассмотрения такого варианта в будущем, но не уверен, что Соединённые Штаты подойдут ему (ей) как страна для проживания. Такие люди хотят понять, подходит ли она им - а пока начать здесь свой бизнес или вложить средства в уже имеющуюся компанию (не обязательно принадлежащую им).
Есть и ещё одно преимущество - в США есть такое понятие, как налоговый резидент: это человек, который платит в Штатах налоги. Инвестиционная виза не предусматривает такого резидентства, вы продолжите платить налоги в своей стране. При этом с Америкой вас будет связывать предприятие, в которое вы собираетесь инвестировать деньги.
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