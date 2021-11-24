Сегодня в Москве прощаются с легендарной актрисой Ниной Руслановой

О трагедии в семье дочь Нины Руслановой рассказала журналистам довольно эмоционально и попросила их оставить ее в покое:

«Вчера умерла моя мама. Мы приехали 25 октября в Сеченовскую больницу и зашли в нее своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На 4-й день пребывания в больнице у мамы упал гемоглобин (со слов врачей) и ей влили 2 литра крови. После этого у нее произошел обширный инфаркт. После этого врачи у нее обнаружили полип, который удалили, не дожидаясь результатов гистологии. Мама все это время оставалась в реанимации», - начала свой рассказа Олеся Рудаковская.

«Через 5 дней у нее обнаружили коронавирус, после чего срочно доставили в больницу № 4 на Доватора самой простой скорой. Сначала ее положили в реанимацию, а потом перевели в отделение. Каждый день ей было плохо по несколько часов, но врачей было невозможно найти. Мы умоляли врачей вернуть маму в реанимацию. Только к утру ее перевели в реанимацию, а в шесть вечера она умерла!»

В эти минуты Нину Русланову провожают в последний путь. Прощальная церемония проводится в Доме кино, после чего похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище. Все церемонии от гроба матери не отходит ее дочь.

Провести в последний путь пришли коллеги, знаменитые актеры и режиссеры. Актер театра и кино Александр Пашутин назвал Нину Русланову «уникальным талантом человеческим», за которой гонялись и дрались в очереди именитые режиссеры, чтобы пригласить участвовать в съемках своего фильма.