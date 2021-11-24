Сегодня в Москве прощаются с легендарной актрисой Ниной Руслановой
В эти выходные на 75-м году жизни не стало советской и российской актрисы Нины Руслановой. Последние дни своей жизни она находилась в одной из клиник столицы. Дочь народной артистки Российской Федерации уверенна, что врачи не приложили максимум усилий, чтобы спасти маму.
О трагедии в семье дочь Нины Руслановой рассказала
журналистам довольно эмоционально и попросила их оставить ее в покое:
«Вчера умерла моя мама. Мы приехали 25 октября в Сеченовскую
больницу и зашли в нее своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в
сутки. На 4-й день пребывания в больнице у мамы упал гемоглобин (со слов
врачей) и ей влили 2 литра крови. После этого у нее произошел обширный инфаркт.
После этого врачи у нее обнаружили полип, который удалили, не дожидаясь
результатов гистологии. Мама все это время оставалась в реанимации», - начала
свой рассказа Олеся Рудаковская.
«Через 5 дней у нее обнаружили коронавирус, после чего
срочно доставили в больницу № 4 на Доватора самой простой скорой. Сначала ее
положили в реанимацию, а потом перевели в отделение. Каждый день ей было плохо
по несколько часов, но врачей было невозможно найти. Мы умоляли врачей вернуть
маму в реанимацию. Только к утру ее перевели в реанимацию, а в шесть вечера она
умерла!»
В эти минуты Нину Русланову провожают в последний
путь. Прощальная церемония проводится в Доме кино, после чего похоронят
народную артистку на Троекуровском кладбище. Все церемонии от гроба матери не
отходит ее дочь.
Провести в последний путь пришли коллеги, знаменитые
актеры и режиссеры. Актер театра и кино Александр Пашутин назвал Нину Русланову
«уникальным талантом человеческим», за которой гонялись и дрались в очереди
именитые режиссеры, чтобы пригласить участвовать в съемках своего фильма.