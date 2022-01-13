Юлия Савичева увиделась с дочерью спустя почти два года
13.01.2022 12:25 / Интернет / Прочли: 446 человек
Эстрадная певица Юлия Савичева еще с 2014 года живет в счастливом браке с композитором Александром Аршиновым. У счастливой супружеской пары подрастает дочь Анна, но несмотря на всю любовь и заботу родителей, девочка живет с бабушкой в Португалии.
Юлия Савичева устала объяснять свою позицию относительно места проживания своей дочери Анны. Артистка считает, что ребенку будет лучше проживать в теплой стране вместе с родителями мужа. Многие возмущены, почему же она сама не занимается воспитание единственного ребенка, а доверила это ответственное дело других родственникам.
Сама Юлия в этой ситуации ничего предосудительного не видит, она уверенна, что ежедневного общения по интернету, а также редкие прилеты в Португалии – это вполне достаточно.
Но, в последнее время у Юлии возникли проблемы с путешествием к родной дочери. Вначале перелетам препятствовала пандемия COVID-19, а потом и вовсе бюрократические документальные загвоздки. Еще прошлым летом Юлия Савичева жаловалась, что уже около года не может оформить вид на жительство.
К счастью, все документальные проблемы позади и уже 12 января артистка смогла увидеться со своей наследницей. Об этом радостном событии Юлия Савичева написала в своем личном блоге и опубликовала семейное фото с мужем и дочерью:
«Боже мой, какое же это счастье! Я в раю!», -написала Савичева.
А вот Новый год девочке удалось встретить с одним из своих родителей – с папой Александром Аршиновым. Пока Юлия занималась решением проблем со своими документами, родитель улетел к дочери.
Коллеги по шоу-бизнесу поспешили оставить свои радостные комментарии по поводу такой долгожданной встречи. Среди них Денис Клявер и Виктория Дайнеко. К звездным друзьям присоединились и преданные фанаты, которые написали теплые поздравительные слова воссоединившейся семье.
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