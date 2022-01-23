Арнольд Шварценеггер уже на следующий день после аварии отправился на тренировку

Арнольд, казалось, был в хорошем настроении для обычной повседневной поездки, раскачивая черную рубашку и штаны вместе с коричневой кожаной курткой и присущими для звезды солнцезащитными очками-авиаторами.

После инцидента, в результате которого пострадала женщина, его публицист подтвердил, что с Арнольдом все в порядке.

«Он в порядке, его беспокоит только женщина, которая была ранена», — сказал представитель актера журналу «PEOPLE» через несколько часов после аварии на бульваре Сансет и Алленфорд-авеню между районами Брентвуд и Пасифик Палисейдс.

Сообщается, что у пострадавшей женщины, которая была за рулем красной Toyota Prius, шла кровь из области головы, после чего ее доставили в больницу с места происшествия. Черный внедорожник GMC Yukon Арнольда столкнулся с Prius женщины, а затем, по словам полиции, перекатился «поверх» него. «Сегодня в 16:35 на углу бульвара Сансет произошло ДТП с участием четырех автомобилей. и Алленфорд в Лос-Анджелесе», — об этом рассказал офицер полиции Лос-Анджелеса Дрейк Мэдисон.

«В результате аварии одна машина наехала на другую. Это единственная авария сегодня на бульваре Сансет. Подозрений на госпитализацию не было», - сказал он. Еще одним пострадавшим автомобилем был внедорожник Porshe Cayenne. Мэдисон подтвердил, что не знает степени травм женщины, однако издание «TMZ» сообщил, что Арнольд очень хотел узнать о состоянии женщины и связаться с ней как можно скорее. Алкоголь не является причиной аварии.

Арнольд был с другом Джейком Стэнсфилдом (наиболее известным благодаря «Body By Jake», а также работал с Арнольдом во время его пребывания на посту губернатора) во время столкновения. Никаких дополнительных подробностей об аварии не сообщается, в связи с чем транспортные средства пришлось эвакуировать с места происшествия.