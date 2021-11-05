Наносит ли COVID-19 вред мозгу человека





Характерной чертой исследования стало то, что все пациенты с аносмией – полной потерей обоняния, – которые были больны COVID-19, умерли. Это свидетельствует о тяжелой форме течения болезни, что являлось важным критерием исследования.





Но специалисты не увидели у людей, умерших от коронавируса, чтобы нейроны, отвечающие за обоняние, были поражены. Также ученые отметили, что в ходе исследования не обнаружили пораженных вирусом нейронов слизистой обонятельной оболочки.





«Мы не обнаружили свидетельства заражения, отвечающих за обоняние сенсорных нейронов. Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась незатронуты. Таким образом SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус», – сказано в отчете исследования.



