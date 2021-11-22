Путешествия в 2021 года какие авиарейсы доступны россиянам?

Некоторые страны начали закрывать свои границы. К счастью, появление возможности вакцинироваться открыла двери практически в любую страну мира. Вакцина против COVID-19, а также постепенное снижение числа людей, заразившихся коронавирусом, дает возможность россиянам планировать поездки за рубеж.

Таким образом, с начала октября снова появилась возможность полететь в такие страны, как Индия, Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ, Испания, Япония, ЮАР, Шри-Ланку, Дания и Перу.

Вновь появились рейсы в направлении Омана, Норвегии, Таиланда, Ирана, Австрии, Швеции, Нидерландов, Багамов и Туниса.

С 19 ноября 2021 года Словения снова начала выдавать российским гражданам все типы виз. При въезде в эту страну у россиян, привитых вакциной «Спутник V» проблем не возникает на границе.

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С 1 декабря откроется возможность полететь в Коста-Рику, Монголию, Бразилию, Бангладеш и Аргентину. Будут увеличиваться количество рейсов в такие страны, как Италия и Вьетнам. Также снова будет возможным организовать отдых в Катаре, Мексике и в Кубе.

С 12 ноября снова возобновится движение рейса поезда из Санкт-Петербурга в Хельсинки.