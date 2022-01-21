Любовь Толкалина призналась в пережитом сексуальном насилии
21.01.2022 21:31 / Интернет / Прочли: 522 человек
С лица 43-летней актрисы Любови Толкалиной всегда излучается лучезарная улыбка, доброта, душевное и позитивное спокойствие. Посмотрев на нее, никогда не подумаешь о том, что женщина в детстве пережила насилие.
Неспроста актриса взялась за новую роль в сериале «Бег улитки», в которой идет речь о журналистке по имени Марина, которую сыграла актриса театра и кино 32-летняя Дарья Урсуляк. В сериале события разворачиваются в двух реальностях: в одной главная героиня – супруга влиятельного ученого у глава кризисного центра для подростков. В другой реальности – пробивной корреспондент, взявшийся за расследование группового изнасилования девушки на вечеринке. Любовь Толкалина в сериале играет роль следователя.
До этого момента актриса не признавалась поклонникам в том, что она и сама испытала насилие к отношению к себе.
«Мы сделали по-настоящему очень классный, сильный и страшный сериал на тему, о которой никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что хорошо скрыто от посторонних ушей. Что происходит с женщиной, пережившей сексуальное насилие. Как она проживает с травмированным сознанием, что делает, чтобы жить дальше», - призналась 43-летняя знаменитость.
Подписчики в социальной сети тут же принялись расспрашивать звезду о подробностях пережитого происшествия, но она больше ничего на эту тему не прокомментировала. Спустя какое-то время появились предположения о том, что, возможно, Толкалина это все придумала, чтобы привлечь внимание к этой работе. Но эту версию сразу отсекли другие подписчики, отрезав о том, что такими вещами не шутят.
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