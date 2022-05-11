Олег Тиньков озвучил шансы от врачей на его борьбу с раком

Недавно 54-летний Олег Тиньков продал свою долю акций банка «Тинькофф банк» и решил обосноваться в Италии. Бизнесмен решил максимальное количество времени проводить с семьей, заниматься хозяйством, а также проводить реабилитацию после лейкоза.





В интервью на YouTube-шоу «в Дудь» Олег Тиньков признался, что врачи на ближайший год дают ему прогноз на выживаемость 50 на 50%. Но мужчина не отчаивается, ведь с самого начала борьбы с раком ему давали всего 10%. В середине июля Тиньков будет отмечать два года с тех пор, как была проведена трансплантация костного мозга. Как заявил сам предприниматель, это неплохая статистика, но, если доживет до пяти лет – это будет совершеннейшая победа, так что Олег во всю наслаждается огородом, статусом пенсионера, правильно питается и минимум спорта.





Напомним, Олег Тиньков проводил лечение в Германии, где ему назначили три курса химиотерапии, а также сделали операцию по пересадке костного мозга. В общей сложности Олегу понадобилось на лечение примерно 250 тысяч евро.

Из воспоминаний о борьбе за свою жизнь в тот период Олег Тиньков признался, что большую часть того времени провел в стерильных боксах. Жена и дети должны были заходить и навещать только во всем стерильном. О проведенном времени в гематологическом отделении воспоминания самые сложные, там умирали больше всего пациентов. Каждый раз, когда оттуда вывозили трупы, Олег молился Богу, чтобы он остался живым. Когда дети и жена написали плакаты с призывами мужчину вернуться домой, что его очень ждут, он по-настоящему осознал, что хочет увидеть внуков.